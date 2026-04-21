Cinco curiosidades sobre Tiradentes que você não aprendeu

Feriado de 21 de abril, celebrado nesta terça-feira, marca a morte de Joaquim José da Silva Xavier, executado em 1792 por seu envolvimento na Inconfidência Mineira - (crédito: Arquivo/PJF)

O feriado de 21 de abril, celebrado nesta terça-feira, marca a morte de Joaquim José da Silva Xavier, executado em 1792 por seu envolvimento na Inconfidência Mineira. Transformado em patrono cívico do país, Tiradentes nem sempre ocupou esse lugar simbólico. À época, foi condenado como traidor pela Coroa Portuguesa. O reconhecimento oficial viria apenas em 1965, com a instituição do feriado nacional durante o governo de Humberto de Alencar Castello Branco.

Mais de dois séculos depois, a figura do alferes segue cercada de construções históricas e simbólicas. Confira cinco curiosidades, segundo informações da Revista Pesquisa Fapesp , que ajudam a entender como se consolidou a imagem do herói:

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O rosto oficial é um mistério (e um produto de marketing)

Não existe nenhum registro visual oficial de como era a real aparência de Tiradentes. Apesar disso, sua imagem tornou-se onipresente, estampando desde moedas e cédulas até chaveiros e embalagens de sabonete. Relatos de contemporâneos, como o poeta Alvarenga Peixoto, descrevem-no de forma pouco lisonjeira: um homem feio e de olhos esbugalhados.

O "herói" da filatelia e o reconhecimento internacional

Os selos foram um dos principais meios de difusão da imagem de Tiradentes, ajudando a estabelecer o personagem no inconsciente popular. No Brasil, ele estampa quatro emissões oficiais: a primeira em 1948 (bicentenário de nascimento); em 1963 (série Vultos célebres); em 1992 (bicentenário da morte); e em 2008 (série Heróis da pátria). Sua fama cruzou fronteiras, rendendo selos em sua homenagem em Cuba (1988), Uruguai (1989) e República Dominicana (2014).

Nada de barba ou cabelos longos no cadafalso

A imagem clássica de Tiradentes semelhante a Jesus Cristo é uma construção estética dos republicanos do final do século 19, inspirada em obras europeias. Documentos dos Autos de Devassa revelam que, no momento de sua execução, ele estava com a barba feita e a cabeça raspada, para que o público pudesse observar melhor o seu suplício. A "cristianização" foi conveniente para associar sua morte ao sacrifício por um ideal coletivo.

Ele não era um homem pobre

Diferente do estereótipo de "herói do povo" sem posses, a família de Tiradentes tinha boas condições financeiras. Eles eram proprietários de uma grande fazenda localizada entre as atuais cidades de Tiradentes e São João del-Rei, em Minas Gerais.

Dentista de alta habilidade com materiais nobres

Tiradentes era um profissional requisitado por diversas classes sociais devido ao seu talento técnico. Sem educação formal, ele se destacou no desenvolvimento de próteses dentárias complexas, utilizando materiais como marfim, ossos de animais e até mesmo ouro para aliviar a dor daqueles que o procuravam.