Mulher encontrada morta na Praia de Botafogo teve AVC por afogamento, diz laudo

A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu que a morte da advogada Tamirys Teixeira Santos, 36 anos, encontrada sem vida na Praia de Botafogo na última terça-feira (21/4), foi causada por um acidente vascular cerebral (AVC) associado à asfixia mecânica por afogamento.
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A informação foi divulgada nesta quinta-feira (23/4), com base no laudo de necropsia emitido pelo Instituto Médico-Legal (IML). "Com base na análise pericial e nas diligências realizadas pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), concluiu-se que não houve crime", informou a polícia.
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Tamirys foi vista pela última vez no sábado, 18, na Praia do Leblon. Segundo as investigações, ela teria entrado no mar e só foi encontrada dias depois, na Praia de Botafogo.
Apesar do intervalo, o Corpo de Bombeiros informou que só foi acionado na manhã de terça-feira, às 7h15, para uma ocorrência de busca por uma vítima que teria desaparecido no mar. As equipes iniciaram as buscas e localizaram o corpo da advogada por volta das 14h15. A confirmação da identidade foi feita na quarta-feira, 22.
Em seu perfil em uma rede social, Tamirys se descrevia como amante da praia e praticante de jiu-jitsu e muay thai, e compartilhava sua rotina de treinos.
Amigos de Tamirys publicaram mensagens de despedida. "Ainda sem acreditar que você se foi. Descanse em paz, amiga. Te amo eternamente. Que a sua alegria de viver seja luz daí de cima para nos guiar e confortar", escreveu a amiga Marcella Araújo em publicação no Instagram.
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