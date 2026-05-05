Deputado é preso em operação da PF contra corrupção no RJ

PF deflagra 4ª fase da operação Unha e Carne para apurar crimes de corrupção - (crédito: Reprodução/Polícia Federal)

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (5/5), a quarta fase da Operação Unha e Carne para investigar um suposto esquema de corrupção em contratos da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Segundo o portal g1, entre os alvos está o deputado estadual Thiago Rangel (Avante-RJ), que foi preso durante a ação.

Ao todo, agentes cumprem sete mandados de prisão preventiva e 23 de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, Miracema e Bom Jesus do Itabapoana. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal.

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De acordo com as investigações, a organização criminosa atuava no direcionamento de contratações públicas, favorecendo empresas previamente selecionadas e ligadas ao grupo.

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O esquema envolveria fraudes na compra de materiais e na contratação de serviços, incluindo obras de reforma em escolas da rede estadual.

Os investigados poderão responder por organização criminosa, peculato, fraude à licitação e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal não descarta a identificação de novos crimes no decorrer das apurações.

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A operação integra a força-tarefa Missão Redentor II, criada a partir de decisão do STF no âmbito da ADPF 635. A iniciativa busca reforçar a atuação coordenada no combate ao crime organizado no estado, com foco na asfixia financeira dos grupos e na interrupção de vínculos com agentes públicos.

A reportagem do Correio procurou a defesa do parlamentar, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem. O espaço segue aberto.