Deputado é preso em operação da PF contra corrupção no RJ

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (5/5), a quarta fase da Operação Unha e Carne para investigar um suposto esquema de corrupção em contratos da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Segundo o portal g1, entre os alvos está o deputado estadual Thiago Rangel (Avante-RJ), que foi preso durante a ação.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Ao todo, agentes cumprem sete mandados de prisão preventiva e 23 de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, Miracema e Bom Jesus do Itabapoana. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
De acordo com as investigações, a organização criminosa atuava no direcionamento de contratações públicas, favorecendo empresas previamente selecionadas e ligadas ao grupo.
- Leia também: Butantan já pode fabricar vacina contra chikungunya
O esquema envolveria fraudes na compra de materiais e na contratação de serviços, incluindo obras de reforma em escolas da rede estadual.
Os investigados poderão responder por organização criminosa, peculato, fraude à licitação e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal não descarta a identificação de novos crimes no decorrer das apurações.
A operação integra a força-tarefa Missão Redentor II, criada a partir de decisão do STF no âmbito da ADPF 635. A iniciativa busca reforçar a atuação coordenada no combate ao crime organizado no estado, com foco na asfixia financeira dos grupos e na interrupção de vínculos com agentes públicos.
A reportagem do Correio procurou a defesa do parlamentar, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem. O espaço segue aberto.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Tata Werneck faz homenagem impactante nos 5 anos de morte de Paulo Gustavo
- Política Quem era Sacha Carvalho, filho de Heloísa Helena, que morreu aos 42 anos
- Mundo A rede clandestina que contrabandeia tecnologia da Starlink para combater apagão de internet no Irã
- Brasil Membro do Comando Vermelho que serrou cela para fugir é recapturado em MG