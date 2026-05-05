Filho de prefeito morto em queda de avião em BH será sepultado nesta terça

Fernando Moreira Souto, de 35 anos, filho do prefeito de Jequitinhonha, está entre as vítimas da queda de avião em BH - (crédito: Instagram/ Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O corpo de Fernando Moreira Souto, de 36 anos, será velado e sepultado nesta terça-feira (5/5), em Jequitinhonha (MG). Ele é filho do prefeito do município, Nilo Souto (PDT) e morreu em um acidente aéreo em Belo Horizonte (MG). Segundo informações divulgadas pela família, o velório está marcado para as 14h30, no Ginásio Poliesportivo da cidade. O horário do sepultamento não havia sido confirmado até a última atualização.

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Fernando é uma das vítimas da queda de um avião de pequeno porte registrada nessa segunda-feira (4/5) na capital mineira. Ele estava sentado no assento de copiloto, mas não exercia a função. O acidente deixou três mortos. Além de Fernando, morreram o piloto Wellinton de Oliveira Pereira, de 34 anos, e Leonardo Berganholi Martins, de 50 anos.

Outros dois ocupantes sobreviveram: Arthur Schaper Berganholi, de 25 anos, e Hemerson Cleiton Almeida Souza, de 53, que foram socorridos e encaminhados ao hospital. Leonardo chegou a ser resgatado com múltiplas fraturas, mas morreu no João XXIII.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, o destino da aeronave era o estado de São Paulo. A corporação informou ainda que, durante uma escala em Belo Horizonte, passageiros teriam desembarcado e outro teria embarcado antes do acidente.

Segundo informações, a aeronave, um monomotor, decolou do Aeroporto da Pampulha por volta das 12h16 e, minutos depois, colidiu contra um prédio de três andares na Rua Ilacir Pereira Lima, na altura do número 667, em frente ao supermercado EPA. Com o impacto, parte da aeronave caiu no terreno do prédio, enquanto outra parte ficou no estacionamento do centro de compras.

Conforme registro da Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave é um modelo EMB-721C, fabricado em 1979. O avião tem capacidade para até cinco passageiros, além do piloto.