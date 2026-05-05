Avião cai às margens da BR-365 e mata piloto no interior de Minas

Aeronave que pulverizava canavial caiu em mata às margens da BR-365, em João Pinheiro (MG), no Noroeste do estado - (crédito: Divulgação/ CBMMG)

Um avião agrícola caiu em uma área de mata às margens da BR-365, no km 336, em João Pinheiro, no Noroeste de Minas, na noite dessa segunda-feira (4/5). A aeronave realizava pulverização de um canavial. O piloto, de 44 anos, único ocupante, morreu no local e foi encontrado na manhã desta terça-feira (5/5) após buscas conduzidas pelo Corpo de Bombeiros, que foi acionado após a aeronave não retornar ao ponto de decolagem.

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Segundo os bombeiros, o avião, modelo Ipanema 203, matrícula PP-SBF, realizava aplicação de insumos agrícolas quando deixou de manter contato esperado com a base após o período programado de pulverização. Diante da ausência de contato e do não retorno da aeronave, equipes de resgate foram acionadas e deram início às buscas ainda na noite do mesmo dia.

As equipes percorreram áreas próximas à plantação e concentraram esforços ao longo da madrugada, considerando o trajeto e a área de atuação da aeronave.

Na manhã desta terça-feira (5/5), por volta das 6h, o avião foi localizado com o auxílio de um drone, em uma área de mata próxima à plantação. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o piloto dentro da cabine, já sem sinais vitais.

A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia técnica e apurar as circunstâncias do acidente. As causas da queda não foram informadas até o momento.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos