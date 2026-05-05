Decepção: mulher recebe leite condensado no lugar de iPhone como presente

Uma mulher ganhou de presente de aniversário do marido um iPhone comprado pela internet, mas, na hora de abrir o pacote, se deparou com uma caixa de leite condensado ao invés do dispositivo eletrônico. O episódio aconteceu em Praia Grande, no litoral de São Paulo.
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De acordo com informações do portal G1, o aparelho, um iPhone 16, foi comprado à vista pela Amazon, na última quinta-feira (30/4). A previsão de entrega havia sido estipulada para o dia seguinte (1º/5), o que, de fato, aconteceu.
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No entanto, o pacote trouxe, ao invés do produto adquirido, a caixa de leite. O embrulho foi deixado na portaria do prédio da vítima. Ela confirmou que a entrega foi dada como concluída por parte da empresa responsável pela venda. Da mesma forma, o código de rastreio do objeto é o mesmo presente na embalagem.
A família da vítima ainda relatou ter entrado em contato com a Amazon para entender a situação e cobrar uma resolução. Valentina afirmou que a companhia se comprometeu a investigar a situação.
O Correio procurou o Proncon-SP e a Amazon, que não responderam até o fechamento desta matéria. Em caso de retorno, este texto será atualizado.
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