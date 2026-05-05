Tragédia em BH: amigo de vítima expõe última troca de mensagens

O médico veterinário Fernando Moreira Souto, de 36 anos, morreu no início da tarde desta segunda-feira (4/5) após o avião no qual estava bater um em prédio no Bairro Silveira, em BH - (crédito: Redes sociais/Reprodução)

Iago Pereira, piloto de profissão e amigo de uma das vítimas do acidente aéreo ocorrido na tarde dessa segunda-feira (4/5), em Belo Horizonte, revelou a última mensagem trocada com o médico veterinário Fernando Moreira Souto, de 36 anos, minutos antes da queda da aeronave.

O avião de pequeno porte caiu pouco depois de decolar do Aeroporto da Pampulha, atingiu um prédio no bairro Silveira, Região Nordeste da capital e deixou três mortos e dois feridos.

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Conversa pouco antes do acidente expõe rotina da vítima e antecede queda de aeronave que deixou três mortos e dois feridos na capital mineira Reprodução/Redes Sociais

De acordo com o relato, a conversa aconteceu pouco antes do voo e não indicava qualquer anormalidade. A troca de mensagens, compartilhada após a confirmação da morte, mostra um diálogo cotidiano, o que aumentou o impacto da tragédia entre familiares e amigos. O conteúdo reforça que a vítima seguia sua rotina normalmente antes do acidente, sem qualquer sinal de risco iminente.

A aeronave caiu no começo da tarde, poucos minutos após a decolagem. Segundo informações preliminares, o piloto chegou a relatar dificuldades à torre de controle antes da queda.

O avião atingiu a estrutura de um prédio residencial, causando destruição parcial e mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As vítimas fatais são o piloto, Wellinton de Oliveira Pereira, de 34 anos, o médico veterinário Fernando Moreira Souto, de 36 anos, filho do prefeito de Jequitinhonha (MG) e o empresário Leonardo Berganholi Martins, de 50 anos, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Outros ocupantes da aeronave foram resgatados com vida e encaminhados em estado grave ao Hospital João XXIII, no Centro de Belo Horizonte.

O acidente provocou comoção nas redes sociais, especialmente após a divulgação da última conversa entre o amigo e a vítima. Mensagens de despedida e homenagens passaram a circular, destacando o impacto repentino da tragédia e a ausência de qualquer indício de que algo grave aconteceria.

Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima