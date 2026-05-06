Prêmio para servidores públicos concede R$ 12 mil a projetos vencedores

Servidores públicos de todo o país têm até 1º de junho para se inscrever na 8ª edição do Prêmio Espírito Público. A iniciativa valoriza projetos que melhoram os serviços à população e prevê prêmio de R$ 12 mil aos vencedores.



Ops projetos podem ser individuais ou em grupos e precisam estar relacionadas ao desenvolvimento social, educação, gestão de pessoas, gestão e transformação digital, meio ambiente e emergência climática, saúde e segurança.

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Podem participar servidores de instituições da administração pública direta ou indireta, incluindo autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, além de órgãos da União, estados ou municípios. No entanto, o profissional precisa ter no mínimo 5 anos de experiência no serviço público.

O gestor do Prêmio Espírito Público, Lucas Cortez, entende que a iniciativa é uma forma de reconhecer o trabalho dos profissionais. “A ideia é conseguir encontrar os melhores projetos do serviço público e valorizar. Mostrar que o serviço público brasileiro realmente tem uma força de transformação e de mudança social no Brasil, muito maior do que a maioria da população consegue pensar”, diz.

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Desde a criação do prêmio, em 2018, mais de 11 mil pessoas se inscreveram e mais de 4 mil projetos foram avaliados. As inscrições podem ser feitas pelo site premioespiritopublico.org.br.

*Estagiária sob a supervisão Rafaela Gonçalves

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