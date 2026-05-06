Frente fria chega ao Brasil nesta quinta (7); região Sul será a mais afetada

Chuvas intensas e rajadas de vento de até 90km/h estão previstas para a Região Metropolitana de Porto Alegre - (crédito: Inmet)

Uma frente fria atingirá o Brasil a partir desta quinta-feira (7/5), de acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O fenômeno se estenderá até depois do Dia das Mães, no domingo (10), trazendo a primeira friagem amazônica do ano. No entanto, o tempo se mantém firme no Distrito Federal.

O Rio Grande do Sul será o primeiro estado a ser atingido, na manhã de quinta-feira (7). Chuvas intensas e rajadas de vento de até 90km/h estão previstas para a Região Metropolitana de Porto Alegre. Nas áreas sul e oeste do estado, a temperatura deve cair, com máxima de até 15ºC.

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Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul também serão afetados por pancadas de chuva com trovoadas na sexta-feira (8). O litoral gaúcho poderá receber ventos fortes de até 70km/h e, com exceção da Região Metropolitana de Curitiba, a temperatura máxima da Região Sul não deve ultrapassar os 21ºC.

As chuvas e a friagem seguirão por São Paulo e pelo Mato Grosso do Sul no sábado (9). O Rio Grande do Sul continuará passando por fortes rajadas de vento em todo o litoral e a chuva em Santa Catarina, sul do Paraná e do Mato Grosso do Sul deve chegar em torno de 40mm.

O Dia das Mães será marcado pela chegada da massa de ar frio na região norte do país. No sudoeste de Rondônia, a máxima prevista pelo Inmet é de 20ºC. Porém, é no sul que o frio seguirá firme, com temperaturas não passando dos 16ºC e previsão de geada entre o sudoeste do Paraná e a região centro-oeste de Santa Catarina.

O Acre sentirá a frente fria na segunda-feira (11), com as mínimas caindo para 18ºC em Rio Branco. Rondônia, Cuiabá, sul goiano, Triângulo Mineiro e sul de Minas também serão afetados. Pancadas de chuva isoladas estão previstas para o Rio de Janeiro e Espírito Santo, bem como frio intenso e geada em todos os estados da Região Sul.