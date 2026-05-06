Homem dos 100 outdoors, finalmente, encontra namorada e vai se casar

A saga, que rendeu mais de 20 mil mensagens e exposição nacional, teve um desfecho feliz com o noivado com Rosilene. - (crédito: Reprodução/valentimpetoficial)

Após transformar sua vida amorosa em um tipo de campanha publicitária, Carlos Valetim agora está namorando. O empresário passou dois anos procurando uma amada. Ele espalhou mais de 100 outdoors "Procura-se uma namorada" pelo Rio de Janeiro, o que resultou em mais de 20 mil mensagens e até mesmo sua participação no programa Mais você, de Ana Maria Braga.

O empresário conheceu Rosilene. Eles estão noivos. E Carlos agora voltou aos outdoors, mas, desta vez, o anúncio traz a foto do casal e a mensagem: “Enfim, encontrei a namorada”.

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As placas procurando uma namorada foram espalhadas em junho de 2024, principalmente em áreas de grande circulação na capital carioca, como a Avenida Brasil. Em cerca de uma semana, segundo Valentim, ele ganhou entre 500 e 600 seguidores nas redes sociais. A história logo repercutiu e chegou a programas de TV, como o Mais você. “Começou tudo ali”, lembra.

Com a exposição, vieram ainda mais mensagens. Valentim conta ter recebido mais de 20 mil contatos de mulheres interessadas: "Chegava mensagem de tudo quanto é jeito. Nem sabia que dava para fazer chamada de vídeo no meu perfil", relata. "Do nada, tocava, eu atendia e era chamada de vídeo."

Apesar da grande quantidade de contatos, o resultado não foi imediato. Valentim afirma que conversou com várias pessoas, mas nenhuma teve interesse em prosseguir na relação. Em dezembro de 2024, ele fez mais uma sequência de outdoors com a frase "A saga continua". Também concedeu entrevistas e manteve a busca pública. "Foi aparecendo, aparecendo, mas nenhuma daquelas deu certo. Aí foi quando conheci a Rosilene."

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A história de amor: Valentim e Rosilene

Segundo Valentim, Rosilene acompanhava sua história e toda a repercussão há algum tempo, por meio de entrevistas, podcasts e publicações. Mas Rosi agiu com estratégia, esperando o momento certo.

A primeira mensagem foi enviada no fim de agosto de 2025. Valentim conta que Rosilene mandou uma foto ao lado do irmão e disse que ele era fã do “homem do outdoor”. “Ela jogou o irmão na fogueira”, brinca.

“Na verdade, ela achou que eu nem ia responder.” Mas ele respondeu. Os dois começaram a conversar, e Valentim cumpriu uma promessa que havia feito durante a busca: se a conversa fluísse com alguém, levaria a pessoa para comer comida japonesa. “Levei ela para um rodízio. Foi onde começou tudo. Rolou química e estamos aí até hoje.”

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O casamento

O casal está noivo e a previsão do casamento é para maio do ano que vem, antes do Dia dos Namorados. Em vez de presentes tradicionais, os dois pretendem pedir aos convidados sacos de ração para doar a animais. “Todo mundo dá fogão, geladeira. Quero ver quem compra saco de ração para ajudar os bichos”, afirma Valentim.

Ao mesmo tempo em que se considera protetor dos animais, ajudando canis, fazendo doações e dando visibilidade a feiras de adoção, ele assume uma contradição: tem medo de cachorro. Segundo Valentim, o medo pode estar ligado a uma mordida que sofreu na infância, quando viveu na roça e cresceu cercado por cachorros, patos e galos, o que o levou a tomar diversas injeções.

Para quem procura um relacionamento, Valentim dá um conselho: “A dica é colocar um outdoor: ‘Procura-se uma namorada’. Pode colocar cinco, 10 ou até um. Mas tem que escolher a dedo. Não pode desistir, tem que ir até o final.”

Confira o novo outdoor:

Agora, novos anúncios celebram a união do casal, que planeja se casar em maio de 2027 com uma ação solidária para animais. (foto: Reprodução/Redesociais )

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

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