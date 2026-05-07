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PARANÁ

Ginecologista de 81 anos é preso por abusar de paciente em exame antes do parto

Ex-prefeito da cidade de Irati, médico é acusado de outros três crimes sexuais

O ginecologista Felipe Lucas já foi ativo na política, tendo atuado por dois mandatos como deputado estadual do Paraná - (crédito: Sandro Nascimento/Alep)
O ginecologista Felipe Lucas já foi ativo na política, tendo atuado por dois mandatos como deputado estadual do Paraná - (crédito: Sandro Nascimento/Alep)

O ginecologista Felipe Lucas, de 81 anos, foi preso nesta quarta-feira (6/5) em Curitiba sob a acusação de ter abusado sexualmente de uma paciente durante um exame antes do parto. O médico foi denunciado à polícia após a vítima ter conhecimento que outras três mulheres também teriam sofrido abuso nas mãos do médico.

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O crime teria acontecido na cidade de Teixeira Soares, região central do Paraná. Segunda a vítima, o ginecologista cometeu o abuso enquanto fazia um exame antes do parto. As outras três denunciantes eram da cidade vizinha, Irati, e teriam sido abusadas durante consultas com o médico.

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O ginecologista teve a prisão preventiva decretada e foi enquadrado no crime de estupro de vulnerável, pois a vítima não tinha condições de se defender. Além de médico, Felipe Lucas é também ex-prefeito, ex-deputado estadual e ex-vereador de Irati, e devido à idade avançada, poderá ser transferido para prisão domiciliar.

Em entrevista ao portal de notícias G1, o delegado Luis Henrique Dobrychtop explicou que algumas das vítimas de médico tinham medo de fazer a a denúncia por causa da influência política do ginecologista. O delegado entende que Felipe Lucas se aproveitou da posição de alta confiança para enganar as vítimas e cometer os abusos.

Alguns dos abusos teriam acontecido entre 2011 e 2016. Em um dos casos, a vítima relatou que o médico tocou suas partes íntimas por cerca de cinco minutos ininterruptos, alegando ser uma orientação para o estímulo da libido. Segundo a vítima, Felipe Lucas só teria interrompido o abuso depois que uma enfermeira entrou no consultório.

Felipe Lucas é médico desde 1975, sendo especializado em ginecologia obstétrica. Em 2024 foi homenageado pelo Conselho Regional de Medicina do Paraná com o chamado “Jubileu de Ouro”, ao completar 50 anos de profissão. Na vida política, o ginecologista conseguiu se eleger por dois mandatos como deputado estadual do Paraná. Atuou também como prefeito e vereador de Irati nos anos 1990, tendo concorrido à vice-prefeitura em 2020, mas acabou não sendo eleito.

*Estagiário sob supervisão de Paulo Floro.

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Júlio Noronha*

Estagiário

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense

Por Júlio Noronha*
postado em 07/05/2026 15:04
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