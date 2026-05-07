InícioBrasil
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Anvisa proíbe canetas emagrecedoras paraguaias Slimex e Slimex MD

Resolução aponta que os produtos não têm registro na agência e a empresa fabricante é desconhecida

Em novembro, a Anvisa já havia determinado a apreensão de outras canetas sem registro no Brasil - (crédito: Reprodução/Freepik)
Em novembro, a Anvisa já havia determinado a apreensão de outras canetas sem registro no Brasil - (crédito: Reprodução/Freepik)

Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, importação e uso das canetas emagrecedoras Slimex e Slimex MD, produzidas no Paraguai. A medida, publicada nesta quinta-feira (7/5) no Diário Oficial da União (DOU), afirma que os produtos não têm registro na Anvisa e a empresa fabricante é desconhecida. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

"As ações de fiscalização determinadas se aplicam a quaisquer pessoas físicas/jurídicas ou veículos de comunicação que comercializem ou divulguem os produtos”, diz a resolução. O medicamento tem como princípio ativo a tirzepatida, mesmo composto do Mounjaro, e foi aprovada no território paraguaio, mas não teve o registro feito na agência brasileira. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Em novembro, a Anvisa já havia determinado a apreensão de outras canetas sem registro no Brasil, como a Lipoless, do laboratório paraguaio Éticos. “Medicamentos sem registro no Brasil só podem ser importados de forma excepcional e para uso exclusivamente pessoal, mediante prescrição médica e o cumprimento de requisitos adicionais”, diz a agência. Em casos de medicamentos com proibição específica, a importação também é vetada. 

A nova proibição ocorre em um momento de discussão sobre regras para a importação dos agonistas de GLP-1, conhecidas como canetas emagrecedoras. Na quarta-feira (6/6), a Anvisa e a Polícia Federal (PF) firmaram acordo de cooperação para enfrentamento do comércio ilegal dos fármacos. Com a parceria, as canetas apreendidas devem passar por análise técnica conjunta entre a perícia da PF e especialistas da reguladora. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 07/05/2026 13:23
SIGA
x