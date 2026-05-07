Anvisa recolhe canela em pó da Kodilar após detectar pelo de roedor

A fraude é facilitada pela dificuldade de detectar adulterações em produtos em pó. Essas práticas podem afetar o sabor e a qualidade da pimenta, além de potencialmente comprometer a segurança alimentar. - (crédito: jcomp por freepik)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento, a suspensão da comercialização, distribuição, propaganda e uso de um lote de canela em pó da marca Kodilar após a identificação de “matérias estranhas consideradas um risco à saúde humana”, como pelo de roedor. A medida foi publicada na quarta-feira (6/5) no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo o órgão, o lote 444/02 do produto fabricado pela empresa M.W.A. Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., “apresentou resultados insatisfatórios em análises laboratoriais realizadas pela Fundação Ezequiel Dias, laboratório central de Minas Gerais”.

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O laudo definitivo apontou que além da presença de pelo de roedor também constava fragmentos de pelos de mamíferos não identificados. O produto tem validade até 2 de janeiro de 2027.

Ainda de acordo com a agência, a contaminação representa falhas nas Boas Práticas de Fabricação e infringe normas sanitárias previstas em resoluções da própria Anvisa que estabelece normas básicas sobre alimentos.

A decisão determina o recolhimento imediato do lote irregular em todo o território nacional.

Detergente Ypê

Nesta quinta-feira (7/5), a Anvisa também determinou o recolhimento de produtos da marca Ypê após identificar falhas graves no processo de produção da empresa Química Amparo, fabricante da marca. A medida também inclui o recolhimento dos itens afetados em todo o país.

A medida atinge detergentes lava-louças, sabões líquidos para roupas e desinfetantes fabricados na unidade da empresa em Amparo, no interior de São Paulo. O recolhimento vale para todos os lotes cuja numeração termina em 1.

Entre os produtos afetados estão versões dos lava-louças Ypê, Lava-Louças Ypê Clear, Lava-Louças Ypê Green e linhas do sabão líquido Tixan Ypê, incluindo variantes antibacterianas e perfumadas. A lista completa consta na Resolução nº 1.834/2026, publicada no Diário Oficial da União.

A Anvisa orienta que consumidores interrompam imediatamente o uso dos produtos pertencentes aos lotes atingidos e procurem o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para informações sobre devolução e recolhimento. Vigilâncias sanitárias estaduais e municipais também foram acionadas para reforçar a fiscalização e impedir a circulação dos itens.

Em nota enviada ao Correio, a Ypê informou que tem fundamentação científica robusta, baseada em testes e laudos técnicos independentes, atestando que os produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido, e desinfetante são seguros e não representam qualquer risco ao consumidor.