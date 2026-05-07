Temporal no RS provoca destruição, interrompe aulas e causa bloqueios em rodovias

Registro dos estragos na Rodoviária de Santana do Livramento, após a tempestade desta quinta-feira (7/5); estrutura ficou parcialmente destruída - (crédito: Reprodução/RBS TV)

O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul na manhã desta quinta-feira (7/5), provocando danos em municípios da Fronteira Oeste e da Região Central. Em Santana do Livramento, uma das cidades mais afetadas, ventos intensos destelharam residências, derrubaram árvores e postes e comprometeram serviços públicos. A Defesa Civil informou que cerca de 50 ocorrências foram registradas nas primeiras horas do dia. Parte das famílias atingidas perdeu móveis e objetos pessoais durante a tempestade.

Os impactos também atingiram a mobilidade urbana e o acesso ao município. O principal trecho de entrada pela BR-158 ficou parcialmente bloqueado após a queda de vegetação sobre a pista. Ruas da área urbana tiveram circulação interrompida devido aos destroços espalhados pela ventania. Equipes trabalham na remoção de árvores e na liberação das vias. Segundo a Defesa Civil, o fornecimento de energia elétrica foi afetado em diversos pontos da cidade.

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A rodoviária de Santana do Livramento sofreu danos estruturais e precisou ser desativada temporariamente. Parte do teto do setor de venda de passagens desabou durante o temporal. Para manter o atendimento aos passageiros, os embarques passaram a ocorrer na garagem de uma empresa de transporte. “A estrutura foi comprometida e o local precisou ser interditado para garantir segurança”, informou a administração municipal em nota divulgada após a vistoria técnica.

As condições climáticas também afetaram o funcionamento das escolas. A prefeitura determinou o cancelamento das aulas ao longo do dia em razão dos riscos provocados pelos ventos e pela instabilidade elétrica. Em bairros atingidos, moradores relataram prejuízos causados pelo destelhamento de imóveis e pela entrada de água nas residências. Equipes municipais atuam no atendimento às famílias e no levantamento dos danos registrados.

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Outros municípios gaúchos também enfrentaram consequências provocadas pela mudança no tempo. Em Santa Maria, na Região Central, houve registros de ventania e queda de estruturas. Bagé, na Campanha, permanece sob alerta meteorológico. A orientação das autoridades é para que a população evite deslocamentos desnecessários e mantenha distância de árvores, placas e janelas de vidro enquanto houver risco de rajadas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém aviso de perigo para o Rio Grande do Sul, com possibilidade de ventos de até 100 km/h ao longo desta quinta-feira. De acordo com a Climatempo, as tempestades foram provocadas pela atuação de uma frente fria associada à formação de um ciclone entre a costa da Argentina e o Uruguai. Mesmo com a redução da chuva em algumas regiões, órgãos de monitoramento seguem acompanhando as condições atmosféricas e alertam para a possibilidade de novos transtornos nas próximas horas.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro