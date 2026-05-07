Assembleia do Maranhão homenageia os 100 anos do jornal 'O Imparcial' - (crédito: Divulgação)

A Assembleia Legislativa do Maranhão realizou nesta quinta-feira (7/5) uma sessão solene em homenagem aos 100 anos do Jornal O Imparcial. O jornal também já foi declarado Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado.

A presidente da Assembleia e autora da homenagem, Iracema Vale, destacou que a solenidade reconheceu não apenas a longevidade do veículo, mas também o valor histórico, “cultural e efetivo de uma instituição que ajudou a preservar a nossa identidade”.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO













Fundado 1º de maio em 1926, O Imparcial acompanhou momentos marcantes da história política, social e cultural do Maranhão e se consolidou como um dos principais veículos de comunicação do estado.

Em artigo publicado no Correio, o ex-presidente da República José Sarney relembrou a trajetória no jornal, onde iniciou a carreira de jornalista aos 17 anos. Segundo ele, o veículo teve papel importante na formação cultural e política do Maranhão e ajudou a revelar nomes da literatura e do jornalismo brasileiro.

Sarney também definiu O Imparcial como um “repositório da vida cotidiana maranhense” e afirmou que o jornal manteve, ao longo da história, a proposta de independência que inspirou seu nome.

“Minha gratidão por fazer parte de sua história, que se confunde com a história da imprensa do Maranhão. Que venham outros 100, e que ele nunca deixe de ser tão necessário quanto é!”, escreveu.