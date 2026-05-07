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MARANHÃO

Assembleia do Maranhão homenageia os 100 anos do jornal 'O Imparcial'

Sessão solene nesta quinta-feira (7/4) destacou legado histórico e cultural do jornal maranhense fundado em 1926

Assembleia do Maranhão homenageia os 100 anos do jornal 'O Imparcial' - (crédito: Divulgação)
Assembleia do Maranhão homenageia os 100 anos do jornal 'O Imparcial' - (crédito: Divulgação)

A Assembleia Legislativa do Maranhão realizou nesta quinta-feira (7/5) uma sessão solene em homenagem aos 100 anos do Jornal O Imparcial. O jornal também já foi declarado Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado.

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A presidente da Assembleia e autora da homenagem, Iracema Vale, destacou que a solenidade reconheceu não apenas a longevidade do veículo, mas também o valor histórico, “cultural e efetivo de uma instituição que ajudou a preservar a nossa identidade”.

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  • Sessão solene celebra os 100 anos do jornal O Imparcial
    Sessão solene celebra os 100 anos do jornal O Imparcial Divulgação
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Fundado 1º de maio em 1926, O Imparcial acompanhou momentos marcantes da história política, social e cultural do Maranhão e se consolidou como um dos principais veículos de comunicação do estado.

Em artigo publicado no Correio, o ex-presidente da República José Sarney relembrou a trajetória no jornal, onde iniciou a carreira de jornalista aos 17 anos. Segundo ele, o veículo teve papel importante na formação cultural e política do Maranhão e ajudou a revelar nomes da literatura e do jornalismo brasileiro.

Sarney também definiu O Imparcial como um “repositório da vida cotidiana maranhense” e afirmou que o jornal manteve, ao longo da história, a proposta de independência que inspirou seu nome.

“Minha gratidão por fazer parte de sua história, que se confunde com a história da imprensa do Maranhão. Que venham outros 100, e que ele nunca deixe de ser tão necessário quanto é!”, escreveu.

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Nathallie Lopes

Repórter

Formada em Relações Internacionais e estudante de Jornalismo no Centro Universitário Estácio, foi estagiária do site do Correio Braziliense e atuou nas editorias de Internacional, Tecnologia e Mídia do 'Poder360' e de Cidades do 'Metrópoles'. É repórter d

Por Nathallie Lopes
postado em 07/05/2026 21:49
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