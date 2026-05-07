Corpo de ciclista que saiu para pedalar e não voltou é encontrado

O corpo do ciclista Romário Brant, de 39 anos, que desapareceu ao sair para pedalar nesse domingo (3/5), foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira (7/5) em uma área de mata da cidade de Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG).
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Romário tinha o hábito de pedalar há um tempo, seja sozinho ou em grupo. Nesse domingo, o ciclista saiu para andar de bicicleta no início da tarde e não retornou para casa.
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Imagens das câmeras de segurança do Bairro Cristo Redentor mostram ele sobre a bicicleta, sozinho, enquanto passeia pela região. O último registro foi dele foi às 14h29, quando ele passou por uma ponte do município.
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A Polícia Civil de Minas Gerais afirmou que uma arma não especificada foi encontrada ao lado do corpo e que precisa aguardar o laudo pericial para saber a origem do armamento e se teve envolvimento no caso.
A família fazia campanhas nas redes sociais para encontrar Romário. A sobrinha, Clara Gonçalves, postou um story em que agradecia as pessoas pelas orações e afirmou que mais informações sobre o caso serão passadas em breve.
O ciclista era solteiro e não tinha filhos. O velório de Romário começou as 15 horas no Memorial Vita, na Rua Olegário Maciel, 1136, e o cortejo para o sepultamento tem início as 17 horas no Cemitério Santa Cruz, que fica na mesma alameda.
*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice