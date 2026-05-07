Lutador de MMA é perseguido e assassinado em MT

O lutador de MMA (artes marciais mistas) Rogério Silva Santos, de 36 anos, foi assassinado a tiros nessa quarta-feira (6/5). Segundo a Polícia Judiciária Civil do Mato Grosso (PCJ-MT), Santos foi perseguido até um mercado no município de Lucas do Rio Verde (MT), a 350 km de distância da capital, Cuiabá.
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Santos foi perseguido por dois homens até o local, situado no bairro Tessele Júnior. As autoridades informaram que os suspeitos mataram o lutador com disparos de armas de fogo. Em seguida, fugiram. Ambos continuam foragidos. Não há informações sobre o paradeiro dos criminosos. Acionado, o Corpo de Bombeiros confirmou a morte no local.
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Segundo informações do portal G1, Santos era de Almeirim, no Pará. Em 2020, chegou a se candidatar a vereador pelo Podemos, mas não foi eleito. A polícia não foi capaz de precisar o que o lutador fazia em Lucas do Rio Verde. O episódio está sob investigação.
Confira a nota completa da Polícia Judiciária Civil do Mato Grosso (PCJ-MT):
A Polícia Civil confirma o registro de um boletim de ocorrência de homicídio no bairro Tessele Junior. A ocorrência foi inicialmente atendida pela Polícia Militar.
Segundo informações preliminares, a vítima, moradora do estado do Pará, foi perseguida por dois homens até um estabelecimento comercial. No local, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo, atingindo a vítima. Após o crime, eles fugiram.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou o óbito da vítima.
A Polícia Civil esteve no local e investiga o caso".
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