Walter Delgatti, hacker de Araraquara, deixa prisão após autorização de Moraes

Faixada da Penitenciária 2 de Potim, onde Walter Delgatti estava preso - (crédito: Reprodução / Prefeitura Municial de Potim )

Walter Delgatti Neto, apelidado como "hacker de Araraquara", deixou a penitenciária no início da tarde desta sexta-feira (8/5), após ganhar o direito de cumprir pena em regime aberto por autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Delgatti cumpria pena em regime semiaberto. Ele foi condenado por invasões a sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Em nota enviada ao portal G1, a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) confirmou a saída de Delgatti da penitenciária 2 de Potim, na Região Metropolitana do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. A decisão do STF foi publicada nesta quinta. Moraes considerou que o condenado teve bom comportamento carcecário, e que cumpriu requisitos especificados na Lei de Execução Penal.

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Agora, Delgatti precisará cumprir medidas impostas pela Justiça. Exemplos são o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica; a impossibilidade de usar redes sociais; a obrigatoriedade de recolhimento domiciliar noturno durante a semana e integral aos fins de semana e feriados; e o comparecimento semanal à Justiça.

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O Correio entrou em contato com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) e aguarda resposta. Ao mesmo tempo, tenta localizar a defesa de Walter Delgatti Neto. O espaço está aberto para manifestações. Em caso de retornos, esta matéria será atualizada.