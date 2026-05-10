Torcida invade campo antes de clube confirmar título e jogo é suspenso

Torcedores do Slavia invadem o gramado nos minutos finais, e partida é suspensa - (crédito: Foto: Reprodução)

O clássico entre Slavia Praga e Sparta Praga, realizado no sábado (9) no Fortuna Stadium, acabou marcado por confusão e interrupção. O Slavia estava prestes a confirmar o título da Liga Tcheca, já que vencia por 3 a 2, quando torcedores invadiram o gramado nos minutos finais.

Nos acréscimos, parte da torcida do time da casa conseguiu ultrapassar a segurança e entrou no campo portando sinalizadores. Alguns correram em direção ao setor visitante e lançaram artefatos contra os rivais. Um dos objetos atingiu o goleiro Jakub Surovcik, do Sparta.

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"Alguém correr até mim e me ameaçar diretamente durante a partida, acompanhado de uma agressão, é algo absolutamente inaceitável. Vou levar isso às vias legais", postou o jogador nas redes sociais.

De acordo com o portal tcheco idnes.cz, há grande possibilidade de que o Slavia seja punido com a perda dos pontos da partida. Isso, aliás, adiaria a confirmação matemática do título. Apesar disso, o clube segue em posição confortável. Afinal, mantém cinco pontos de vantagem sobre o Sparta, com apenas duas rodadas restantes.

*Slavia 3 minuty od zaklepania mistrza*



Kibice Slavii: pic.twitter.com/tfpiMIlHyt May 9, 2026

O presidente do Slavia, Jaroslav Tvrdik, apoiou a decisão da arbitragem de suspender o jogo e classificou o episódio como uma vergonha. Ele lamentou a atitude de parte da torcida que manchou, portanto, a festa do título.

"O adversário relatou um ataque a um ou dois jogadores. Acho legítimo o encerramento da partida após o episódio", resumiu o mandatário.