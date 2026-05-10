José Sarney prestigia show de Roberto Carlos em São Luís - (crédito: Material cedido ao Correio )

O ex-presidente da república José Sarney compareceu ao São Luís Hall, em São Luís, no Maranhão, para prestigiar show do cantor Roberto Carlos. A apresentação aconteceu na noite do último sábado (9/5). Fez parte da turnê "Eu Ofereço Flores", em celebração ao Dia das Mães.

Junto da família, Sarney compartilhou nas redes sociais um registro do momento. A filha do político, Roseana Sarney, também esteve no local. Ela luta contra um câncer de mama desde agosto de 2025.

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Sarney compartilhou um vídeo mostrando o momento especial com a família. A apresentação também marcou a inauguração do espaço, localizado dentro do São Luís Shopping.

"Há momentos em que a vida nos devolve o fôlego. Hoje foi assim: família reunida, boa música e a alegria de ver o tempo trazendo leveza, renovando as forças e devolvendo os bons momentos. Ao som de Roberto Carlos (@robertocarlosoficial), uma noite para celebrar a vida e tudo aquilo que realmente importa", escreveu, na legenda da postagem.

Veja o post feito por Sarney nas redes sociais: