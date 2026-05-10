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MARANHÃO

José Sarney prestigia show de Roberto Carlos em São Luís

Show contou com presença do ex-presidente da república, acompanhado pela família

José Sarney prestigia show de Roberto Carlos em São Luís - (crédito: Material cedido ao Correio )
José Sarney prestigia show de Roberto Carlos em São Luís - (crédito: Material cedido ao Correio )

O ex-presidente da república José Sarney compareceu ao São Luís Hall, em São Luís, no Maranhão, para prestigiar show do cantor Roberto Carlos. A apresentação aconteceu na noite do último sábado (9/5). Fez parte da turnê "Eu Ofereço Flores", em celebração ao Dia das Mães. 

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Junto da família, Sarney compartilhou nas redes sociais um registro do momento. A filha do político, Roseana Sarney, também esteve no local. Ela luta contra um câncer de mama desde agosto de 2025. 

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Sarney compartilhou um vídeo mostrando o momento especial com a família. A apresentação também marcou a inauguração do espaço, localizado dentro do São Luís Shopping. 

"Há momentos em que a vida nos devolve o fôlego. Hoje foi assim: família reunida, boa música e a alegria de ver o tempo trazendo leveza, renovando as forças e devolvendo os bons momentos. Ao som de Roberto Carlos (@robertocarlosoficial), uma noite para celebrar a vida e tudo aquilo que realmente importa", escreveu, na legenda da postagem. 

Veja o post feito por Sarney nas redes sociais: 

 
 
 
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Um post compartilhado por José Sarney (@sarney)

 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 10/05/2026 21:01
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