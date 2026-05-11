Anvisa proíbe medicamentos à base de cannabis da Biocase e Allandiol

A medida também se aplica a qualquer pessoa ou empresa que anuncie, venda ou divulgue esses produtos, devido ao risco à saúde pública - (crédito: Reprodução/Anvisa)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (11/5), a proibição da comercialização e divulgação dos medicamentos derivados de cannabis Allandiol Forte Black 1:1 e Allandiol Full Spectrum 300 mg, do Instituto Alma Viva Ltda.

De acordo com a agência, foi identificado a divulgação e a venda de produtos derivados de cannabis das marcas Biocase e Allandiol sem registro ou autorização sanitária. A empresa responsável não teria posse da Autorização de Funcionamento (AFE) para fabricar ou comercializar esses produtos.

“As irregularidades foram encontradas no site e no perfil da empresa no Instagram, onde havia oferta dos produtos e divulgação de supostos benefícios terapêuticos sem aprovação sanitária. A medida também se aplica a qualquer pessoa ou empresa que anuncie, venda ou divulgue esses produtos, devido ao risco à saúde pública”, afirmou a vigilância sanitária.

Outro medicamento suspenso

A Anvisa também suspendeu a comercialização, a distribuição e o uso do produto do medicamento Kefazol – 1 g pó para solução injetável (CT FA VD Trans x 10 ml), um antibiótico para infecções graves.

Os lotes 111626 C, 111750 C e 112056 C do medicamento foram afetados pela decisão, após a empresa responsável anunciar o recolhimento voluntário dos lotes. A ação foi motivada por desvio de qualidade, relacionado à falha no processo de embalagem.

*Estagiário sob supervisão de Victor Correia