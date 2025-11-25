Seis pessoas foram levadas ao hospital após explosão; 27 ficaram feridas

Uma explosão na Esplanada dos Ministérios assustou servidores e mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na manhã desta terça-feira (25/11). Um total de 27 pessoas ficaram feridas. Destas, seis foram levadas ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), sendo três em estado grave. O fato ocorreu no prédio onde funcionam o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério da Agricultura.

Os bombeiros foram acionados às 9h40 para uma ocorrência de choque elétrico. Ao chegar ao local, as equipes se depararam com três funcionários que estavam fazendo manutenção na subestação de energia do prédio. A explosão ocorreu durante o serviço de manutenção.

"Dois funcionários que estavam dentro da subestação foram atingidos. Um apresentava queimaduras graves e o segundo estava com intoxicação, mas sem queimaduras tão graves. Um terceiro funcionário entrou para fazer o resgate dos dois e acabou se intoxicando também", informou o capitão Charles Palomino, do CBMDF.

A explosão gerou um princípio de incêndio, o que fez com que acumulasse fumaça. "No local, foi feita uma triagem entre as vítimas para verificar a gravidade. A maioria estava apenas com intoxicação leve por ter inalado fumaça", disse o capitão. "A perícia do CBMDF foi acionada para apurar as causas da explosão", acrescentou.

A Companhia Elétrica de Brasília (CEB) informou que os funcionários estavam usando Equipamento de Proteção Individual (EPI). Confira nota completa divulgada pela empresa:

A CEB IPes informa que o quadro de comando responsável pelo acionamento da iluminação das empenas dos ministérios está localizado dentro da subestação de uso compartilhado com a distribuidora de energia. Nesta terça-feira, durante serviço de manutenção, ocorreu um acidente envolvendo um funcionário terceirizado, que utilizava uniforme antichamas e todos os EPIs recomendados. Ele recebeu atendimento imediato do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado ao hospital. A CEB IPes acompanha de perto a situação do prestador de serviço e ressalta que a subestação está com a situação totalmente controlada.

Nota do governo federal

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informa sobre o incidente ocorrido na manhã desta terça-feira (24) na área externa o Bloco C na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

A ocorrência teve início com um curto circuito elétrico em razão de uma intervenção realizada pela CEB IPES na subestação localizada na área externa do lado oeste do bloco C.

Em razão do curto houve um princípio de incêndio que foi debelado pelas equipes de brigada de incêndio do prédio e pelo Corpo de Bombeiros Militar. A fumaça atingiu o interior do bloco C e houve necessidade de evacuação imediata. As equipes responsáveis atuaram de imediato seguindo o protocolo de evacuação.

Um técnico da CEB ficou ferido com mais gravidade e foi conduzido ao hospital, assim como 6 pessoas por inalação de fumaça. Segundo informações do Corpo de Bombeiros outras 20 pessoas foram atendidas no local. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros seguem no bloco C.

A Secretaria de Serviços Compartilhados do MGI, responsável pela gestão administrativa do Bloco C — que abriga seis ministérios (MGI, MDA, MDS, MIR, MMulheres e MPI) — solicitou aos dirigentes dessas pastas que orientem seus trabalhadores e trabalhadoras a cumprirem a jornada de hoje em teletrabalho.