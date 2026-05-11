Brasil e China iniciam isenção recíproca de vistos

O governo federal afirma que a medida busca ampliar a chegada de turistas chineses ao país, em um mercado potencial de 1,3 bilhão de pessoas - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Entrou em vigor nesta segunda-feira (11/5) a isenção recíproca de vistos entre Brasil e China para viagens de turismo e negócios. A medida permite a entrada de cidadãos chineses no território brasileiro sem necessidade de visto, consolidando a reciprocidade já adotada pela China desde junho de 2025.

"A medida abarca viagens para fins de turismo, negócios, atividades artísticas, culturais, recreativas e desportivas, além de visita a familiares, participação de conferências, congressos ou reuniões", diz nota conjunta entre os Ministérios da Relações Exteriores e do Turismo.

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O governo federal afirma que a medida busca ampliar a chegada de turistas chineses ao país, em um mercado potencial de 1,3 bilhão de pessoas. De acordo com dados da Embratur, o Brasil recebeu pouco mais de 100 mil visitantes chineses em 2025, com crescimento de 30% no primeiro trimestre de 2026 em relação ao mesmo período do ano anterior.

Segundo memorando de entendimento publicado no Diário Oficial da União, a isenção tem validade inicial até 31 de dezembro de 2026.

O anúncio do início da vigência foi feito pelo vice-presidente Geraldo Alckmin durante o Salão do Turismo, realizado em Fortaleza. A nova regra autoriza estadias de até 30 dias no Brasil para cidadãos da China, abrangendo viagens de turismo, negócios, trânsito e participação em atividades artísticas ou esportivas.

A iniciativa atende a uma sinalização feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em janeiro deste ano, com o objetivo de fortalecer as relações bilaterais e ampliar o intercâmbio comercial, turístico e cultural entre os dois países.



*Com informações da Agência Brasil