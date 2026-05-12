Policiais são presos por forjar flagrantes contra as vítimas

Segundo os relatos, os criminosos utilizavam do cargo para constranger as vítimas com ameaças e até restrição de liberdade. - (crédito: Governo de São Paulo/Divulgação)

Operação da Corregedoria Geral da Polícia Civil de São Paulo deflagrada nesta terça-feira (12/5) prendeu quatro policiais acusados de extorsão qualificada e associação criminosa armada. A ação, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), investiga um esquema criminosos em que os agentes exigiam quantias em dinheiro sob ameaça de forjar flagrantes contra as vítimas.

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Segundo os relatos, os criminosos utilizavam do cargo para constranger as vítimas com ameaças e até restrição de liberdade. A Operação Quina apreendeu aparelhos eletrônicos, documentos e outros objetos em endereços residenciais e unidades da Polícia.

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Ao portal g1, a Corregedoria relata que os acusados exigiram R$ 1 milhão de uma das vítimas para não forjar um flagrante de tráfico de drogas contra ele. Os policiais teriam levado Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes (DISE) de Carapicuíba (SP) sem justificativa legal e mantido ele como refém.

A investigação aponta que os réus só liberaram a vítima após um familiar dele entregar R$ 303 mil ao grupo em espécie sob promessa de pagar o resto em prestações. A entrega ocorreu em uma padaria em Barueri (SP).