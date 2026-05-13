PF cria grupo para combater manipulação de resultados esportivos e bets

Segundo a PF, o movimento ressalta um avanço que acompanha o crescimento das chamadas "bets", plataformas on-line de apostas - (crédito: divulgação/PF)

A Polícia Federal (PF) instaurou o Grupo de Investigação para Repressão à Manipulação de Resultados Esportivos, Fraudes em Apostas e Crimes Correlatos - Base Apostas, com o objetivo de garantir a idoneidade de competições e combater organizações criminosas que manipulam resultados esportivos.

Segundo a PF, o movimento ressalta um avanço que acompanha o crescimento das chamadas “bets”, plataformas on-line de apostas. A instituição ainda afirma que o grupo será focado no enfrentamento de manipulação de partidas, corrupção de agentes esportivos, combate ao jogo ilegal, lavagem de dinheiro, crimes financeiros e associação criminosa.

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“O fortalecimento das estruturas de investigação e inteligência demonstra que o Governo do Brasil está preparado para enfrentar organizações criminosas que tentam comprometer a credibilidade das competições. Proteger o resultado esportivo é proteger atletas, torcedores, clubes e a confiança da sociedade no esporte”, diz o secretário nacional de Apostas Esportivas e Desenvolvimento Econômico do Esporte do Ministério do Esporte, Giovanni Rocco.

A portaria estabelece medidas como atuação da Base em caráter especializado, análise de dados, inteligência financeira, monitoramento de plataformas digitais, cooperação policial internacional, articulação com órgãos reguladores, entidades esportivas e operadoras autorizadas.

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O Governo do Brasil vem realizando ações significativas no âmbito das apostas esportivas. Em abril o Ministério dos Esportes (MEsp), em uma ação conjunta com os ministérios da Justiça, da Segurança Pública e da Fazenda, instituiu a Política Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Manipulação de Resultados Esportivos (PNPEMR).

