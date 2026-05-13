Samba e piseiro: como foi a festa de Nunes Marques após posse no TSE

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques tomou posse na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em grande estilo. A cerimônia celebrada na terça-feira (12/5) contou com um “after” com grandes nomes da música e ingressos a R$ 800.

Estiveram na celebração grandes nomes do samba como Jorge Aragão, Dudu Nobre, Ivo Meirelles e Sombrinha. Em vídeos publicados nas redes sociais, o ministro aparece no palco cantando as músicas O Show Tem Que Continuar, do grupo Fundo de Quintal, e É Hoje, samba-enredo da União da Ilha do Governador, ao lado dos artistas.

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O forró e o piseiro ficaram por conta de Xand Avião, Zé Vaqueiro e Léo Foguete, que exibiram os trajes de gala nas redes sociais, e de Dorgival Dantas. Nunes Marques também aproveitou o momento para subir ao palco e entoou o hino do Piauí, estado em que nasceu.

Nomes do sertanejo como a dupla Henrique e Juliano e o cantor Gusttavo Lima, além de Raimundo Fagner, também compareceram à festa, mas não se apresentaram. O técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo esteve entre os convidados ilustres e publicou foto com o novo presidente do TSE. “Que a democracia sempre prevaleça e que o voto siga sendo a voz legítima do povo”, escreveu.

O evento ocorreu em um salão de festas na Asa Sul após a cerimônia oficial e funcionou com um modelo “por adesão”, com convites individuais a R$ 800. O valor arrecadado, cerca de R$ 640 mil, seria utilizado para cobrir os custos da celebração.