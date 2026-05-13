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Samba e piseiro: como foi a festa de Nunes Marques após posse no TSE

Nomes como Jorge Aragão, Dudu Nobre, Xand Avião e Dorgival Dantas agitaram o público na festa do ministro

Ivo Meirelles e Nunes Marques (E). Xand Avião, Zé Vaqueiro e Léo Foguete (D) - (crédito: Reprodução/Instagram )
Ivo Meirelles e Nunes Marques (E). Xand Avião, Zé Vaqueiro e Léo Foguete (D) - (crédito: Reprodução/Instagram )

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques tomou posse na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em grande estilo. A cerimônia celebrada na terça-feira (12/5) contou com um “after” com grandes nomes da música e ingressos a R$ 800

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Estiveram na celebração grandes nomes do samba como Jorge Aragão, Dudu Nobre, Ivo Meirelles e Sombrinha. Em vídeos publicados nas redes sociais, o ministro aparece no palco cantando as músicas O Show Tem Que Continuar, do grupo Fundo de Quintal, e É Hoje, samba-enredo da União da Ilha do Governador, ao lado dos artistas. 

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O forró e o piseiro ficaram por conta de Xand Avião, Zé Vaqueiro e Léo Foguete, que exibiram os trajes de gala nas redes sociais, e de Dorgival Dantas. Nunes Marques também aproveitou o momento para subir ao palco e entoou o hino do Piauí, estado em que nasceu.  

Nomes do sertanejo como a dupla Henrique e Juliano e o cantor Gusttavo Lima, além de Raimundo Fagner, também compareceram à festa, mas não se apresentaram. O técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo esteve entre os convidados ilustres e publicou foto com o novo presidente do TSE. “Que a democracia sempre prevaleça e que o voto siga sendo a voz legítima do povo”, escreveu. 

O evento ocorreu em um salão de festas na Asa Sul após a cerimônia oficial e funcionou com um modelo “por adesão”, com convites individuais a R$ 800. O valor arrecadado, cerca de R$ 640 mil, seria utilizado para cobrir os custos da celebração. 

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Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 13/05/2026 11:10 / atualizado em 13/05/2026 11:12
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