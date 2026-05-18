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Renovação automática da CNH aguarda sanção do presidente Lula

Texto, aprovado na semana passada pelo Senado, incentiva condutores que não cometeram infrações nos últimos 12 meses

Texto prevê uma série de benefícios para bons condutores, como descontos em impostos, taxas de licenciamento, seguros e estacionamentos - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Texto prevê uma série de benefícios para bons condutores, como descontos em impostos, taxas de licenciamento, seguros e estacionamentos - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Senado Federal aprovou nesta terça-feira (12) o projeto de lei de conversão que prevê a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para motoristas cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), conhecido como Cadastro do Bom Condutor.

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A proposta altera o Código de Trânsito Brasileiro e segue agora para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O texto também estabelece mudanças nas regras de renovação da habilitação e cria critérios nacionais para a cobrança dos exames obrigatórios realizados pelos condutores.

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A medida teve origem em uma medida provisória enviada pelo governo federal em dezembro do ano passado. Durante a tramitação no Congresso Nacional, o texto recebeu alterações no Senado e foi transformado no Projeto de Lei de Conversão 3/2026. Entre as principais mudanças incluídas pelos senadores está a possibilidade de renovação automática da CNH e do documento de identidade em todo o território nacional para motoristas que atendam aos critérios definidos pela proposta.

Pelas novas regras, o benefício será concedido aos condutores inscritos no Cadastro do Bom Condutor que não tenham cometido infrações de trânsito sujeitas à pontuação nos últimos 12 meses. A medida também poderá ser aplicada à Autorização para Conduzir Ciclomotor. Para participar, o motorista deverá estar devidamente cadastrado no RNPC por meio do aplicativo oficial da Carteira Digital de Trânsito.

Apesar da simplificação do processo, o projeto mantém a obrigatoriedade dos exames de aptidão física e mental para todos os condutores. A avaliação psicológica continuará sendo exigida nos casos de primeira habilitação e para motoristas que exercem atividade remunerada ao volante. A proposta original enviada pelo Executivo previa o fim da obrigatoriedade dos exames para os cadastrados no RNPC, mas a alteração foi revertida durante a análise no Senado.

O relator da proposta, senador Renan Filho, afirmou no parecer que a manutenção dos exames busca preservar os mecanismos de acompanhamento médico previstos no Código de Trânsito Brasileiro. Segundo ele, a mudança permite “compatibilizar os objetivos de simplificação administrativa com a preservação dos mecanismos de acompanhamento médico previstos no Código de Trânsito Brasileiro”.

O texto aprovado estabelece ainda limitações para a renovação automática. Condutores com 70 anos ou mais não poderão utilizar o benefício. Já motoristas que tenham prazo reduzido de renovação por recomendação médica também ficarão fora da medida. Para pessoas com idade igual ou superior a 50 anos, a renovação automática poderá ser utilizada apenas uma vez.

Benefícios

Além da renovação da CNH, o Cadastro do Bom Condutor prevê vantagens para motoristas sem infrações de trânsito, como descontos em impostos, taxas de licenciamento, seguros e estacionamentos. O sistema foi criado para identificar condutores que mantêm histórico regular no trânsito ao longo de 12 meses consecutivos sem registros de penalidades.

Para aderir ao programa, o motorista deverá acessar o aplicativo CNH Brasil, selecionar a opção “Condutor”, entrar no menu “Cadastro Positivo” e autorizar a participação. O cadastro será voluntário e poderá ser cancelado a qualquer momento pelo usuário.

Outro ponto aprovado pelo Senado foi a criação de um valor nacional para os exames de aptidão física, mental e psicológica exigidos na renovação da habilitação. O preço será definido pela Secretaria Nacional de Trânsito, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito, substituindo as tabelas estaduais atualmente utilizadas. O valor será atualizado anualmente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou outro índice oficial que venha a substituí-lo.

A proposta recebeu 221 emendas parlamentares durante o período de tramitação no Congresso. Entre os pontos mantidos no texto estão a emissão facultativa da CNH impressa, tornando o documento digital suficiente para os condutores que preferirem utilizar apenas a versão eletrônica, e a dispensa de exames de legislação, prática de direção e primeiros socorros para os motoristas contemplados pela renovação automática.

Com a aprovação do Senado, o projeto segue para análise do Palácio do Planalto. Caso seja sancionada, a nova legislação deverá alterar os procedimentos de renovação da CNH em todo o país e ampliar os benefícios concedidos aos motoristas sem infrações registrados no Cadastro do Bom Condutor.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Correia

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Rafaela Bomfim*

Estagiário

Graduanda de Jornalismo, no IESB. Estagiária na editoria de Brasil, Economia e Politica. Com experiência na editoria de Tecnologia e Inovação.

Por Rafaela Bomfim*
postado em 18/05/2026 03:55
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