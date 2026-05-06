CNH: novo sistema permite escolher instrutor e autoescola por app

A maior novidade é a possibilidade de o próprio candidato buscar instrutores de direção e autoescolas por localização, consultar avaliações de quem já passou pelas aulas e entrar em contato pelo WhatsApp - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Ministério dos Transportes lançou, nesta quarta-feira (6/5), a Nova Jornada do Instrutor, iniciativa que moderniza o processo de obtenção da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A formação de condutores no Brasil passa a contar com mais praticidade e menos burocracia.

A maior novidade é a possibilidade de o próprio candidato buscar instrutores de direção e autoescolas por localização, consultar avaliações de quem já passou pelas aulas e entrar em contato pelo WhatsApp. Tudo isso está disponível gratuitamente no aplicativo CNH do Brasil.

A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) desenvolveu o recurso, que conecta alunos, instrutores autorizados e autoescolas em todo o território nacional. Após a aprovação no exame teórico, o usuário passa a ter mais autonomia para escolher como e com quem deseja realizar as aulas práticas. O aluno poderá filtrar por localização e falar diretamente com o profissional ou autoescola.

O novo sistema permite o envio de documentos, validação automática dos requisitos necessários, além do curso teórico que está disponível desde o lançamento da CNH do Brasil, em dezembro de 2025. Os instrutores autônomos ou de autoescolas podem realizar o cadastro pelo próprio aplicativo.

Além disso, a carteirinha digital do instrutor, disponível no app, foi criada para funcionar como um documento oficial para comprovar que é um instrutor credenciado. Os instrutores já cadastrados nos sistemas dos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) terão um prazo para autorizar os seus dados dentro da plataforma CNH do Brasil, para garantir que os alunos tenham acesso a contatos corretos e atualizados.

Desde o lançamento do programa, 5,4 milhões de pessoas iniciaram o processo para tirar a primeira habilitação pela plataforma e 211 mil instrutores de direção se inscreveram no curso de formação.

*Estagiário sob supervisão de Rafaela Gonçalves