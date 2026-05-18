Caminhão-tanque pega fogo e bloqueia Avenida Brasil no Rio

O trânsito ficou lento em diferentes trechos da via, enquanto agentes orientavam motoristas e ajudavam no bloqueio da área afetada - (crédito: Reprodução/Prefeitura do Rio)

Um caminhão-tanque carregado com combustível pegou fogo na tarde desta segunda-feira (18/5) na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, e causou transtornos em uma das vias mais movimentadas da cidade. O incêndio aconteceu na altura de Acari, próximo ao BRT Fazenda Botafogo, no sentido Zona Oeste.

Motoristas que passavam pela região registraram o momento em que as chamas tomaram conta do veículo. A fumaça escura podia ser vista de vários pontos da Zona Norte e chamou atenção de moradores e pessoas que trafegavam pela avenida.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado no início da tarde e enviou equipes para controlar o incêndio. Após conter as chamas, os militares fizeram o resfriamento do caminhão para evitar novos focos e garantir a segurança da área. Até o momento, não há registro de vítimas.

Por causa do fogo, pistas da Avenida Brasil precisaram ser interditadas temporariamente, provocando congestionamento intenso na região. O trânsito ficou lento em diferentes trechos da via, enquanto agentes orientavam motoristas e ajudavam no bloqueio da área afetada.

O calor e o vazamento de combustível aumentaram o risco no local e dificultaram o trabalho das equipes de emergência. A fumaça também comprometeu a visibilidade de quem passava pelas vias próximas.

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O corredor do BRT na região sofreu impactos durante a ocorrência, e passageiros enfrentaram atrasos no deslocamento. Ainda não há confirmação sobre possíveis reflexos em outros meios de transporte.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e devem ser investigadas pelas autoridades.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer