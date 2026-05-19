Política de combate à violência sexual contra crianças entra em vigor

Nova política nacional visa ampliar a prevenção de abusos e combater a revitimização - (crédito: Divulgação)

No mês da prevenção da violência sexual infantil, Maio Laranja, o governo federal sancionou a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A norma foi publicada nesta terça-feira (19/5) no Diário Oficial da União (DOU) pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

Entre as diretrizes previstas na política estão o enfrentamento e a prevenção da violência sexual e a não revitimização. Já entre as estratégias, os principais pontos são a atuação articulada entre as áreas de saúde, educação, assistência social, segurança pública e justiça, considerando fatores como desigualdade social, raça, gênero e deficiência.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Janja alfineta Bolsonaro em cerimônia do dia contra a violência infantil

Além disso, a portaria prevê o fortalecimento das redes de proteção, ampliação do atendimento especializado e a responsabilização dos autores da violência, respeitando o direito das vítimas.



Ainda, a norma incentiva a produção de estudos, a avaliação de resultados das ações implementadas, a execução de campanhas permanentes de conscientização, e o fortalecimento de centros de acolhimento, que concentram em um só lugar serviços de proteção às vítimas.

Leia também: Álbum de figurinhas vira estratégia do Unicef contra violência infantil

Proteção e respeito à criança e ao adolescente

A nova política também define princípios como a proteção integral à criança e ao adolescente, o respeito à liberdade, dignidade e aos direitos humanos, a privacidade, confidencialidade, sigilo e proteção da intimidade, além da responsabilidade compartilhada entre família, sociedade e Poder Público.



A política será implementada de forma descentralizada, com o apoio da União, estados, Distrito Federal e municípios, coordenados pelo ministério.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Correia

Saiba Mais Brasil Técnica de enfermagem descobre cargo de presidente desde 2002

Técnica de enfermagem descobre cargo de presidente desde 2002 Brasil Aumento de denúncias de abuso infantil "aumenta a responsabilidade do Estado", diz ministra