Técnica de enfermagem descobre cargo de presidente desde 2002

Imagine procurar emprego e descobrir, durante a análise dos documentos, que você ocupa há 24 anos o cargo de presidente da República. Foi o que aconteceu com a técnica de enfermagem Adenize Ferreira da Silva, moradora de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco.

O caso foi divulgado pela TV Globo nesta terça-feira (19/5). Após a repercussão, outras duas mulheres da mesma região também teriam identificado registros semelhantes.

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A informação aparece na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) digital da trabalhadora. No documento, consta um vínculo ativo desde março de 2002, com salário inicial de R$ 201,60. O cargo registrado seria de “presidente da República” e estaria vinculado à Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. Segundo Adenize, ela trabalhou como merendeira no município entre 2000 e 2002.

Ao g1, a técnica de enfermagem contou que descobriu o problema ao procurar uma vaga de emprego. Segundo ela, o atendente da agência do trabalhador estranhou o registro ao consultar o CPF no sistema. “Como é que a senhora trabalha há 24 anos e 2 meses e a senhora tem o cargo de presidente da República desde o dia 14 de março de 2002?”, relatou Adenize.

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Ainda de acordo com ela, o atendente alertou que o vínculo em aberto poderia causar problemas futuros, inclusive na aposentadoria.

A técnica afirmou que sempre utilizou a carteira de trabalho física e só baixou a versão digital após a conversa. Segundo Adenize, a única vez em que trabalhou para a prefeitura foi entre 2000 e 2002.

Para ela, o erro pode estar dificultando a contratação em novos empregos. “Acho que eu não estou arrumando emprego mesmo por conta desse problema”, disse ao g1.

O Correio entrou em contato com a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria.