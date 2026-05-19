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RIO DE JANEIRO

Desembargador é encontrado morto após um mês desaparecido no Rio

Corpo de Alcides Martins Ribeiro Filho foi localizado na região da Vista Chinesa, no Parque Nacional da Tijuca, após semanas de buscas que mobilizaram a Polícia Civil e o corpo de bombeiros

Alcides Martins Ribeiro Filho era desembargador federal do TRF-2, com carreira no Judiciário e atuação em cargos de alta responsabilidade na Justiça - (crédito: Reprodução/TRF-2)
Alcides Martins Ribeiro Filho era desembargador federal do TRF-2, com carreira no Judiciário e atuação em cargos de alta responsabilidade na Justiça - (crédito: Reprodução/TRF-2)

O desembargador federal Alcides Martins Ribeiro Filho foi encontrado morto nesta terça-feira (19/5) na região da Vista Chinesa, dentro do Parque Nacional da Tijuca. Ele estava desaparecido havia cerca de um mês e era alvo de buscas conduzidas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

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A localização do corpo foi feita por equipes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros e do Corpo de Bombeiros. Segundo as primeiras informações divulgadas pela Polícia Civil, não foram encontrados sinais aparentes de violência. O caso ainda depende de laudos periciais para esclarecer as circunstâncias da morte.

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O magistrado havia sido visto pela última vez em meados de abril. De acordo com a investigação, ele saiu de casa, sacou dinheiro e seguiu de táxi em direção à região da Vista Chinesa, um dos pontos mais conhecidos da Zona Sul do Rio, dentro da área de mata da Tijuca.

Desde o desaparecimento, o caso passou a ser acompanhado por diferentes órgãos de segurança e também por integrantes do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Reuniões entre investigadores e o sistema de segurança institucional do tribunal chegaram a ser realizadas ao longo das semanas de buscas.

O desaparecimento mobilizou familiares e gerou uma série de ações de apelo público por informações. Em momentos anteriores, parentes chegaram a participar de atos religiosos e também relataram a angústia diante da falta de respostas sobre o paradeiro do desembargador.

A família confirmou que o corpo será submetido a exames no Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro. A Polícia Civil segue investigando o caso para entender o que aconteceu entre o dia do desaparecimento e a localização do corpo.

Até o momento, as autoridades tratam a ocorrência como morte sem indícios imediatos de crime, mas não descartam nenhuma linha de investigação até a conclusão dos laudos técnicos.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro. 

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Thamires Pinheiro*

Estagiário

Estagiária e formanda em Comunicação pela Universidade de Brasília (UnB). Transita entre a publicidade e o jornalismo, com textos e produção de conteúdo sobre Brasil, mundo, entretenimento e atualidades

Por Thamires Pinheiro*
postado em 19/05/2026 16:33
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