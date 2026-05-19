Desembargador é encontrado morto após um mês desaparecido no Rio

Alcides Martins Ribeiro Filho era desembargador federal do TRF-2, com carreira no Judiciário e atuação em cargos de alta responsabilidade na Justiça - (crédito: Reprodução/TRF-2)

O desembargador federal Alcides Martins Ribeiro Filho foi encontrado morto nesta terça-feira (19/5) na região da Vista Chinesa, dentro do Parque Nacional da Tijuca. Ele estava desaparecido havia cerca de um mês e era alvo de buscas conduzidas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

A localização do corpo foi feita por equipes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros e do Corpo de Bombeiros. Segundo as primeiras informações divulgadas pela Polícia Civil, não foram encontrados sinais aparentes de violência. O caso ainda depende de laudos periciais para esclarecer as circunstâncias da morte.

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O magistrado havia sido visto pela última vez em meados de abril. De acordo com a investigação, ele saiu de casa, sacou dinheiro e seguiu de táxi em direção à região da Vista Chinesa, um dos pontos mais conhecidos da Zona Sul do Rio, dentro da área de mata da Tijuca.

Desde o desaparecimento, o caso passou a ser acompanhado por diferentes órgãos de segurança e também por integrantes do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Reuniões entre investigadores e o sistema de segurança institucional do tribunal chegaram a ser realizadas ao longo das semanas de buscas.

O desaparecimento mobilizou familiares e gerou uma série de ações de apelo público por informações. Em momentos anteriores, parentes chegaram a participar de atos religiosos e também relataram a angústia diante da falta de respostas sobre o paradeiro do desembargador.

A família confirmou que o corpo será submetido a exames no Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro. A Polícia Civil segue investigando o caso para entender o que aconteceu entre o dia do desaparecimento e a localização do corpo.

Até o momento, as autoridades tratam a ocorrência como morte sem indícios imediatos de crime, mas não descartam nenhuma linha de investigação até a conclusão dos laudos técnicos.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.