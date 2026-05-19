PF é investigado por ameaças após denúncias de lista misógina na UFMT

Em boletim de ocorrência registrado pelo próprio agente, ele alegou que o filho estaria sendo alvo de ameaças feitas por outros estudantes. O relato teria motivado sua ida à universidade. - (crédito: Reprodução/Polícia Civil de Mato Grosso)

Um policial federal passou a ser investigado por suspeita de ameaçar estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá, após denúncias envolvendo uma lista que classificava alunas como “estupráveis”. O caso é apurado pela Polícia Civil e ganhou novos desdobramentos nesta terça-feira (19/5), em meio às investigações sobre o episódio que provocou indignação entre estudantes da instituição.

De acordo com informações da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM), o homem teria se apresentado, na última semana, como pai de um estudante do curso de engenharia civil e, supostamente, intimidado universitários que participaram das denúncias relacionadas ao caso.

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As apurações sobre as ameaças estão sob responsabilidade da 3ª Delegacia de Polícia de Cuiabá. Ao Correio, a Polícia Civil afirmou que o policial federal já foi intimado para prestar esclarecimentos, mas ainda não compareceu à unidade policial.

Em boletim de ocorrência registrado pelo próprio agente, ele alegou que o filho estaria sendo alvo de ameaças feitas por outros estudantes. O relato teria motivado sua ida à universidade. A investigação segue em andamento.

Paralelamente, a Polícia Civil do estado instaurou inquérito sobre à suposta lista compartilhada entre estudantes. Em nota, a Polícia Civil informou que a delegada Liliane Diogo, titular da DEDM de Cuiabá e responsável pelo caso, recebeu a documentação encaminhada pela Universidade Federal de Mato Grosso no último dia 11 e instaurou procedimento investigativo.

O trabalho policial está na fase de coleta de depoimentos e realização de outras diligências. "Novas informações devem ser divulgadas após a conclusão das investigações, para evitar prejuízos ao andamento do procedimento", afirmou o órgão.

O caso veio à tona no início de maio, após a circulação, nas redes sociais, de mensagens que mencionavam a existência de um suposto “ranking de alunas mais estupráveis” envolvendo cursos da universidade. A repercussão gerou revolta entre estudantes e levantou debates sobre violência de gênero e segurança no ambiente acadêmico.

Na mesma época, um estudante do curso de Direito da UFMT foi afastado das atividades acadêmicas após ser apontado como um dos envolvidos na criação da lista investigada.

As autoridades policiais apuram, agora, tanto a origem do conteúdo quanto os desdobramentos que surgiram após as denúncias feitas pelos universitários.