Governo cria programa de crédito para motoristas de app e taxistas

O financiamento será voltado para veículos novos de até R$ 150 mil, incluindo modelos flex, híbridos flex, elétricos ou movidos exclusivamente a etanol - (crédito: Freepik)

O governo federal anunciou, nesta terça-feira (19/5), a criação do programa Move Brasil — Táxi e Aplicativos, que vai oferecer até R$ 30 bilhões em crédito para taxistas e motoristas de aplicativo financiarem veículos novos com juros mais baixos. A medida foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante evento em São Paulo.

Segundo o governo, o objetivo é renovar a frota utilizada no transporte de passageiros, ampliar o acesso ao crédito para profissionais que usam o carro como ferramenta de trabalho e incentivar a compra de veículos mais sustentáveis.

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Poderão participar taxistas registrados e em atividade, além de motoristas de aplicativo com cadastro ativo há pelo menos 12 meses na mesma plataforma, que tenham realizado ao menos 100 corridas nesse período.

O financiamento será voltado para veículos novos de até R$ 150 mil, incluindo modelos flex, híbridos flex, elétricos ou movidos exclusivamente a etanol. Os automóveis também precisarão ser de montadoras habilitadas no Programa Mover, política industrial voltada para sustentabilidade e inovação no setor automotivo.

O processo para solicitar o financiamento será feito pela plataforma oficial do programa, no portal do governo federal. O motorista deverá autorizar o compartilhamento de dados para análise de elegibilidade. A resposta deve ser enviada em até cinco dias úteis pela caixa postal do gov.br.

No caso dos motoristas de aplicativo, a confirmação das informações será feita pela própria plataforma em que trabalham. Já para taxistas, a validação ocorrerá por meio da Receita Federal.

Os profissionais aprovados poderão procurar instituições financeiras credenciadas a partir de 19 de junho para solicitar o financiamento. A análise de crédito será feita diretamente pelos bancos participantes.

Como solicitar:

1. Fazer o cadastro

O motorista deve acessar a plataforma oficial gov.br/movebrasil e autorizar o uso dos dados necessários para análise de elegibilidade.

2. Aguardar a confirmação

Em até cinco dias após o cadastro, o motorista receberá resposta pela caixa postal do gov.br, informando se está apto a participar do programa.

3. Escolher o veículo e procurar uma instituição financeira

A partir de 19 de junho, os motoristas habilitados poderão escolher veículos de até R$ 150 mil, de montadoras habilitadas no programa Mover, e procurar uma instituição financeira credenciada para solicitar o financiamento.

4. Contratar o financiamento

A instituição financeira fará a análise de crédito e, se aprovada, concluirá a contratação com as condições do programa.