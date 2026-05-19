Lula presta solidariedade a diplomata após morte da filha em acidente

Filha de diplomatas morre após ser atropelada no Rio de Janeiro - (crédito: Reprodução)

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou solidariedade ao embaixador Ibrahim Abul Hak Neto, atual assessor especial no gabinete de Lula, e a sua esposa Ana Patrícia Neves Abdul Hak, cônsul-adjunta do Brasil em Buenos Aires, pela morte de Mariana Tanaka Abdul Hak, filha do casal de diplomatas que foi vítima de um acidente de trânsito na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Mariana Tanaka tinha 20 anos e era estudante de Administração de Empresas na ESCP Business School, em Turim, Itália. De acordo com familiares, a jovem viajou para o Brasil para assinar um contrato de trabalho com uma multinacional do ramo de cosméticos.

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“Como pai, não consigo imaginar angustia maior do que ver partir uma filha amada. Pedi a ele que transmitisse a sua esposa Ana Patrícia, a toda a família e amigos minhas mais sentidas condolências nesse momento de dor e perda irreparável”, publicou Lula em suas redes sociais.

Telefonei na tarde de hoje (19/5) ao embaixador Ibrahim Abul Hak Neto para expressar minha solidariedade pelo falecimento de sua querida filha Mariana Tanaka Abdul Hak.



Como pai, não consigo imaginar angustia maior do que ver partir uma filha amada. Pedi a ele que transmitisse a… — Lula (@LulaOficial) May 19, 2026

O acidente aconteceu no último sábado (16/5), Mariana foi levada imediatamente ao Hospital Municipal Miguel Couto, mas não resistiu aos ferimentos e teve sua morte confirmada no domingo (17/5). A jovem estava acompanhada da mãe no momento em que um van branca, que fazia serviços de entregas, atingiu as duas.

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Para a equipe de polícia responsável, 14ª DP do Leblon, o motorista da van alegou que o volante do veículo travou enquanto tentava mudar de faixa, por isso não conseguiu usar o freio e acabou perdendo o controle do veículo.

O motorista responde em liberdade por lesão corporal culposa, mas o caso ainda é investigado.