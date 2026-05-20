Virginia Fonseca se pronuncia após polêmica com vídeo beijando macaco e repudia ataques contra Vini Jr.





Após a repercussão de um vídeo gravado durante uma viagem a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta quarta-feira (20) para esclarecer a controvérsia envolvendo um registro em que aparece beijando um macaco em um zoológico. O conteúdo viralizou rapidamente e acabou sendo associado por alguns internautas ao atacante Vinícius Júnior, ex-namorado da influenciadora, o que gerou acusações de teor racista nas redes.

Em um desabafo publicado nos stories, Virginia negou qualquer intenção ofensiva e afirmou ter ficado surpresa com a interpretação do público. "Jamais na minha vida, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu fiz na intenção de ofender alguém. Pelo amor de Deus, isso nunca passou pela minha cabeça, nunca", declarou. Segundo ela, a interação com o animal fazia parte de uma experiência comum no local e já havia ocorrido em outra visita ao mesmo zoológico.

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A empresária contou ainda que esteve no espaço anteriormente ao lado das filhas e que registros semelhantes continuam publicados em suas redes sociais. "Ano passado, eu estava lá com os meus filhos. E tem vídeo no meu feed também, a gente beijando o macaco. Eu e as Marias, beijando a barriga do macaco. Tem no meu feed, se vocês quiserem procurar. E dessa vez, eu fui e eu fiz a mesma coisa. Acontece que interpretaram o vídeo totalmente errado", explicou.

Ao comentar a repercussão envolvendo Vini Jr., com quem viveu um relacionamento de sete meses encerrado recentemente, Virginia ressaltou o respeito que mantém pelo jogador e repudiou qualquer associação preconceituosa. "Eu e o Vini, a gente teve uma relação de sete meses muito linda. Então, eu respeito muito essa relação e eu jamais, em hipótese alguma, faria algo pra humilhar ele, pra ofender ele. Nunca, nunca. Isso não faz parte do meu caráter".

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A influenciadora também pediu desculpas a quem se sentiu desconfortável com a publicação e admitiu que talvez o momento da postagem tenha contribuído para a má interpretação. "Então, eu tô passando aqui pra pedir perdão mesmo, pra quem se sentiu ofendido com o meu vídeo. Mas saiba que foi o que eu sempre fiz, igual o ano passado eu fiz", disse. Em outro trecho, reforçou que rejeita os comentários ofensivos direcionados ao atleta: "Mas eu entendo que talvez o momento que eu tenha postado não foi o momento propício pra isso. E as pessoas levaram pra outro lado. Mas eu sou totalmente contra essa atitude. Eu nunca na minha vida passou pra minha cabeça que isso iria acontecer. Que eles iriam fazer essa comparação ridícula".

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Por fim, Virginia reiterou apoio ao jogador do Real Madrid diante dos recorrentes episódios de racismo enfrentados por ele no futebol europeu. "Enfim, eu sou totalmente contra todos os comentários que eles estão fazendo. Tô junto com o Vini sempre. Ele é maravilhoso e ele não merece passar por isso, tá bom?", concluiu.