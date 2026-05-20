Cidade no interior de SP tem a melhor qualidade de vida pelo 3º ano

Gavião Peixoto tem cerca de 4,7 mil habitantes e conta com um dos maiores PIBs per capita do país - (crédito: Divulgação/Prefeitura Municipal de Gavião Peixoto )

A cidade de Gavião Peixoto, localizada no interior do estado de São Paulo (SP), foi apontada pelo terceiro ano consecutivo pelo Índice de Progresso Social (IPS) como a melhor cidade para se viver no Brasil. O ranking, divulgado nesta quarta-feira (20/5), pontuou o município com a nota de 73,1, em uma escala de zero a 100.

Leia também: Brasília garante o 2º lugar de capital com melhor qualidade de vida do país

Gavião Peixoto tem cerca de 4,7 mil habitantes e conta com um dos maiores PIBs per capita do país chegando a R$379.126,50, que em parte se deve pela fábrica da Embraer, que fica localizada na cidade. Além disso, o município paulistano tem uma taxa de evasão escolar de quase zero e ausência de filas por vagas na rede municipal de educação.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Fatores como boa infraestrutura urbana, baixo índice de violência e ofertas de serviços públicos, também influenciaram para que Gavião Peixoto fosse escolhida mais uma vez para ocupar o topo da lista do IPS. Ao todo, foram considerados 57 indicadores sociais e ambientais para comparar 5570 cidades brasileiras.

Leia também: Senado aprova PL que estabelece diretrizes para a recuperação da Caatinga

Gavião Peixoto fica próxima das cidades de Araraquara e São Carlos, região central do estado de SP, a cerca de 270 quilômetros da capital paulista. O município era antes um distrito da vizinha Araraquara, vindo a ser emancipado apenas no ano de 1995.

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia

Saiba Mais Brasil Lula presta solidariedade a diplomata após morte da filha em acidente

Lula presta solidariedade a diplomata após morte da filha em acidente Brasil Desembargador é encontrado morto após um mês desaparecido no Rio

Desembargador é encontrado morto após um mês desaparecido no Rio Brasil Investigação da PF revela que Thiago Rangel negociou cargos com traficante

Investigação da PF revela que Thiago Rangel negociou cargos com traficante Brasil Audiência pública discute liberação de mineração na Chapada dos Veadeiros

Audiência pública discute liberação de mineração na Chapada dos Veadeiros Brasil Hospital de Goiás é condenado a pagar R$ 1 milhão após troca de bebês

Hospital de Goiás é condenado a pagar R$ 1 milhão após troca de bebês Brasil Política de combate à violência sexual contra crianças entra em vigor