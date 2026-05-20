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SÃO PAULO

Cidade no interior de SP tem a melhor qualidade de vida pelo 3º ano

Município foi considerado o número um para se viver segundo o Índice de Progresso Social

Gavião Peixoto tem cerca de 4,7 mil habitantes e conta com um dos maiores PIBs per capita do país - (crédito: Divulgação/Prefeitura Municipal de Gavião Peixoto )
Gavião Peixoto tem cerca de 4,7 mil habitantes e conta com um dos maiores PIBs per capita do país - (crédito: Divulgação/Prefeitura Municipal de Gavião Peixoto )

A cidade de Gavião Peixoto, localizada no interior do estado de São Paulo (SP), foi apontada pelo terceiro ano consecutivo pelo Índice de Progresso Social (IPS) como a melhor cidade para se viver no Brasil. O ranking, divulgado nesta quarta-feira (20/5), pontuou o município com a nota de 73,1, em uma escala de zero a 100.

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Gavião Peixoto tem cerca de 4,7 mil habitantes e conta com um dos maiores PIBs per capita do país chegando a R$379.126,50, que em parte se deve pela fábrica da Embraer, que fica localizada na cidade. Além disso, o município paulistano tem uma taxa de evasão escolar de quase zero e ausência de filas por vagas na rede municipal de educação.

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Fatores como boa infraestrutura urbana, baixo índice de violência e ofertas de serviços públicos, também influenciaram para que Gavião Peixoto fosse escolhida mais uma vez para ocupar o topo da lista do IPS. Ao todo, foram considerados 57 indicadores sociais e ambientais para comparar 5570 cidades brasileiras.

Gavião Peixoto fica próxima das cidades de Araraquara e São Carlos, região central do estado de SP, a cerca de 270 quilômetros da capital paulista. O município era antes um distrito da vizinha Araraquara, vindo a ser emancipado apenas no ano de 1995.

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia

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Júlio Noronha*

Estagiário

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense

Por Júlio Noronha*
postado em 20/05/2026 15:07
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