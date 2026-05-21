Marcola e familiares também são alvos de operação que prendeu Deolane

Marcola está detido na Penitenciária Federal de Brasília desde janeiro do ano passado - (crédito: Sergio Lima/AFP)

A Operação Vérnix, deflagrada nesta quinta-feira (21/5) e que prendeu a influenciadora digital Deolane Bezerra, também tem como alvo Marco Herbas Camacho, conhecido como Marcola, apontado como principal liderança do Primeiro Comando da Capital (PCC), além de um irmão e dois sobrinhos. A ação investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado à facção criminosa. As informações foram divulgadas pela CNN.

Segundo o Ministério Público de São Paulo, a investigação indica que a família de Marcola atuava em conjunto com Deolane para movimentar e ocultar recursos financeiros da organização criminosa. O inquérito apura crimes de lavagem de capitais e organização criminosa.

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As investigações tiveram início em 2019, após a apreensão de bilhetes e manuscritos na Penitenciária II de Presidente Venceslau. O material foi encontrado com dois detentos e detalhava a estrutura interna da facção. Entre as anotações, havia referências a uma “mulher da transportadora”, que ajudaria no levantamento de endereços de agentes públicos para possíveis ataques.

De acordo com os investigadores, uma empresa de transportes sediada em Presidente Venceslau era utilizada como braço financeiro do esquema e estaria sob controle da família de Marcola. No decorrer das apurações, a perícia realizada em um aparelho celular identificou conversas entre familiares do chefe da facção e Deolane Bezerra.

A Justiça determinou o bloqueio de R$ 327 milhões em contas e ativos ligados aos investigados, além do sequestro de bens de luxo. A operação cumpre mandados em diferentes estados e busca aprofundar a identificação de envolvidos no suposto esquema financeiro ligado ao PCC.