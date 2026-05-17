Número 2 na hierarquia do PCC é internado em hospital da Asa Sul

A reportagem apurou que ele está internado desde as primeiras horas do dia sob forte esquema de segurança - (crédito: Maria Eduarda Lavocat)

O vice-líder do Primeiro Comando Capital (PCC) foi internado em um hospital particular da Asa Sul de Brasília, neste domingo (17/5), de acordo com fontes consultadas pelo Correio. O detento apontado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público como o "número 2" da facção e principal parceiro de negócios de Marco Herbas Camacho, o Marcola, é Gilberto Aparecido dos Santos, conhecido pelo vulgo de Fuminho.

Fuminho estava detido na Penitenciária Federal de Brasília após ser transferido da unidade de Mossoró (RN). No entanto, em razão de uma urgência médica ele foi levado para a unidade de saúde. Todas as forças de segurança pública de Brasília, incluindo a Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Civil e Federal foram mobilizadas para a região do hospital, a fim de reforçar o esquema de segurança.

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Além disso, integrantes das Forças Armadas foram avisados, para a necessidade de mobilização de contingente. A reportagem apurou que ele está internado, desde às 6h deste domingo, "sob forte esquema de segurança". Pacientes e frequentadores da região estranham a forte presença policial. Ele é considerado um dos maiores traficantes de drogas do país.

No entanto, no ano passado conseguiu uma autorização para transferência para um presídio estadual do Ceará por "bom comportamento". Porém, após reação dos promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), braço do Ministério Público de São Paulo, ele permaneceu em presídio federal. Fuminho atuou desde a década de 80 em assaltos a banco com Marcola.

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