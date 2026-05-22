200 mil figurinhas falsas da Copa são apreendidas em operação no Rio

Investigação tenta descobrir origem e destino de material falsificado ligado à Copa do Mundo - (crédito: Divulgação/Polícia Civil do Rio de Janeiro)

Uma operação da Polícia Civil no Rio de Janeiro apreendeu cerca de 200 mil figurinhas falsificadas do álbum oficial da Copa do Mundo de 2026 em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A ação ocorreu na noite de quinta-feira (21/5) e também resultou na apreensão de itens adulterados da Seleção Brasileira.

O material foi localizado por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial após uma investigação que monitorava a circulação de produtos falsificados no estado. Segundo a polícia, os itens estavam escondidos no compartimento de carga de um ônibus que sairia de Nova Iguaçu em direção a outros municípios fluminenses.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A apreensão ocorreu depois de um trabalho de inteligência que identificou o transporte do material considerado ilegal. Os policiais montaram um cerco e fizeram a abordagem do veículo antes da distribuição das mercadorias.

Além das figurinhas, os agentes encontraram camisas da Seleção Brasileira com sinais de falsificação. Todo o conteúdo recolhido será analisado pela perícia técnica antes de ser destruído.

Veja o vídeo:

A investigação agora tenta identificar quem produziu as mercadorias, como o esquema funcionava e quais cidades receberiam os produtos. Até o momento, a polícia não informou se houve presos na operação, nem se já foi descoberta a localização onde eram fabricadas.

As figurinhas oficiais da Copa possuem controle de fabricação, direitos de imagem e autorização comercial. Quando falsificadas, podem apresentar baixa qualidade de impressão, repetição irregular de cromos e ausência de elementos de autenticação.

Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para rastrear a rota completa da mercadoria e identificar os responsáveis pela distribuição do material no estado.

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia