Suspeito de atacar caixão de adolescente a tiros morre em confronto a polícia

Um dos homens suspeitos de invadir e atacar o caixão de um adolescente de 17 anos a tiros no Cemitério Municipal de Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na quinta-feira (21/5), morreu após entrar em confronto com policiais, horas depois de cometer o crime.

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Em nota enviada ao Correio, a Polícia Civil da Bahia informou que o suspeito é Diones Augusto de Oliveira, de 34 anos. Ele foi socorrido pela Polícia Militar após ser atingido durante confronto com agentes de segurança pública. Mesmo com o socorro, não resistiu. A 25ª Delegacia Territorial (DT/Dias D'Ávila) foi a responsável por registrar a morte.

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A corporação ainda destacou que "um grupo de homens armados efetuou disparos de arma de fogo". No entanto, não informou quantos eram. Todos seguem foragidos. A polícia também informou que, junto com o suspeito morto, foram apreendidos uma metralhadora, munições e porções de cocaína.

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De acordo com a ocorrência, um grupo de pessoas ainda tentou impedir a ação de socorro ao suspeito com "objetos contundentes". Para conter os populares, "instrumentos de menor potencial ofensivo" foram utilizados por parte dos agentes responsáveis pela ação, segundo a corporação.

Veja a nota completa enviada pela Polícia Federal da Bahia:

"A 25ª Delegacia Territorial (DT/Dias D'Ávila) registrou a morte por intervenção legal de agente de segurança pública de Diones Augusto de Oliveira, de 34 anos, ocorrida na noite desta quinta-feira (21), no Parque Petrópolis, naquele município. Segundo relatos de policiais militares, uma guarnição foi acionada após uma ação criminosa no cemitério da cidade, quando um grupo de homens armados efetuou disparos de arma de fogo contra os servidores. Houve confronto e um dos suspeitos foi encontrado ferido. Ainda de acordo com os relatos da ocorrência, populares agrediram a guarnição com objetos contundentes durante a prestação de socorro ao homem, sendo necessário o uso de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo para dispersar a multidão. Diones foi socorrido para uma unidade médica, onde não resistiu. Os policiais militares apresentaram na delegacia uma metralhadora, munições e porções de cocaína. Guias para perícia e remoção foram expedidas."