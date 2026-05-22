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OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO

Advogado deixa defesa de Vorcaro em meio a impasse sobre delação

Defesa do dono do Banco Master passa por mudança após rejeição da proposta de colaboração pela Polícia Federal. Informação foi confirmada ao Correio por fonte ligada ao caso

Procurado pela reportagem, o advogado José Luís Oliveira Lima não respondeu aos questionamentos - (crédito: Divulgação/ Oliveira Lima Advogado)
Procurado pela reportagem, o advogado José Luís Oliveira Lima não respondeu aos questionamentos - (crédito: Divulgação/ Oliveira Lima Advogado)

O advogado José Luís Oliveira Lima deixou a defesa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em meio ao avanço das discussões sobre um possível acordo de delação premiada. A informação foi confirmada ao Correio por uma fonte ligada ao caso.

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Procurado pela reportagem, o criminalista ainda não respondeu aos questionamentos enviados até a publicação desta matéria. A mudança acontece na mesma semana em que a Polícia Federal (PF) rejeitou a proposta de colaboração apresentada pelo banqueiro.

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Nos bastidores, integrantes do meio jurídico avaliam que um eventual acordo firmado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) enfrentaria resistência no Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente diante da relatoria do ministro André Mendonça.

Conhecido como Juca, José Luís Oliveira Lima passou a integrar a defesa de Vorcaro em março com a missão de conduzir as tratativas da colaboração premiada. O advogado construiu trajetória em casos de grande repercussão nacional, incluindo acordos firmados durante a Operação Lava Jato.

Entre os episódios de maior destaque está a atuação na defesa do empreiteiro Léo Pinheiro. Pessoas que acompanham as negociações afirmam que a estratégia da defesa buscava ampliar o diálogo com a Procuradoria-Geral da República para tentar viabilizar um acordo que reduzisse a pressão judicial enfrentada pelo banqueiro.

Vorcaro está disposto a ampliar termos

Daniel Vorcaro passou a considerar ampliar o escopo da colaboração após semanas de prisão. Em um primeiro momento, o banqueiro buscou preservar aliados e restringir informações apresentadas às autoridades, mas o cenário teria mudado diante do desgaste provocado pela permanência sob custódia.

Fontes ouvidas pela reportagem relataram que o empresário passou a demonstrar maior disposição para negociar termos mais amplos com investigadores e procuradores diante da pressão causada pela manutenção da prisão.

Na quinta-feira (21), a então defesa do empresário pediu a transferência de Vorcaro da cela onde está custodiado na Superintendência da Polícia Federal, no Distrito Federal, para o 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, conhecido como “Papudinha”.

Os advogados alegaram que as condições do local atual não seriam adequadas para a permanência do banqueiro. O pedido foi apresentado em meio às indefinições sobre a delação premiada e aos desdobramentos das investigações envolvendo o dono do Banco Master.

*Estagiária sob supervisão de Victor Correia

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Rafaela Bomfim*

Estagiário

Graduanda de Jornalismo, no IESB. Estagiária na editoria de Brasil, Economia e Politica. Com experiência na editoria de Tecnologia e Inovação.

Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Rafaela Bomfim* e Renato Souza
postado em 22/05/2026 13:01
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