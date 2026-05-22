Advogado deixa defesa de Vorcaro em meio a impasse sobre delação

Procurado pela reportagem, o advogado José Luís Oliveira Lima não respondeu aos questionamentos - (crédito: Divulgação/ Oliveira Lima Advogado)

O advogado José Luís Oliveira Lima deixou a defesa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em meio ao avanço das discussões sobre um possível acordo de delação premiada. A informação foi confirmada ao Correio por uma fonte ligada ao caso.

Procurado pela reportagem, o criminalista ainda não respondeu aos questionamentos enviados até a publicação desta matéria. A mudança acontece na mesma semana em que a Polícia Federal (PF) rejeitou a proposta de colaboração apresentada pelo banqueiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Gilmar Mendes pede vista em julgamento da prisão de primo de Daniel Vorcaro

Nos bastidores, integrantes do meio jurídico avaliam que um eventual acordo firmado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) enfrentaria resistência no Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente diante da relatoria do ministro André Mendonça.

Conhecido como Juca, José Luís Oliveira Lima passou a integrar a defesa de Vorcaro em março com a missão de conduzir as tratativas da colaboração premiada. O advogado construiu trajetória em casos de grande repercussão nacional, incluindo acordos firmados durante a Operação Lava Jato.

Leia também: PF pede ao STF que Vorcaro seja levado de volta a presídio federal

Entre os episódios de maior destaque está a atuação na defesa do empreiteiro Léo Pinheiro. Pessoas que acompanham as negociações afirmam que a estratégia da defesa buscava ampliar o diálogo com a Procuradoria-Geral da República para tentar viabilizar um acordo que reduzisse a pressão judicial enfrentada pelo banqueiro.

Vorcaro está disposto a ampliar termos

Daniel Vorcaro passou a considerar ampliar o escopo da colaboração após semanas de prisão. Em um primeiro momento, o banqueiro buscou preservar aliados e restringir informações apresentadas às autoridades, mas o cenário teria mudado diante do desgaste provocado pela permanência sob custódia.

Fontes ouvidas pela reportagem relataram que o empresário passou a demonstrar maior disposição para negociar termos mais amplos com investigadores e procuradores diante da pressão causada pela manutenção da prisão.

Na quinta-feira (21), a então defesa do empresário pediu a transferência de Vorcaro da cela onde está custodiado na Superintendência da Polícia Federal, no Distrito Federal, para o 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, conhecido como “Papudinha”.

Os advogados alegaram que as condições do local atual não seriam adequadas para a permanência do banqueiro. O pedido foi apresentado em meio às indefinições sobre a delação premiada e aos desdobramentos das investigações envolvendo o dono do Banco Master.

*Estagiária sob supervisão de Victor Correia