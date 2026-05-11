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ROUBO DE CELULARES

Operação irá devolver 284 celulares roubados aos verdadeiros donos

Aparelhos foram recuperados na quinta edição da operação Rastreamento Final, realizada pela Polícia Civil (PCDF) com trabalho de inteligência e equipes de investigação das delegacias

A recuperação dos celulares, realizada pela PCDF, foi feita por meio de inteligência policial e de equipes de investigação das delegacias - (crédito: Reprodução/PCDF)
A recuperação dos celulares, realizada pela PCDF, foi feita por meio de inteligência policial e de equipes de investigação das delegacias - (crédito: Reprodução/PCDF)

Por Beatriz Ocké* — A Polícia Civil (PCDF) inicia mais uma edição da operação Rastreamento Final nesta terça-feira (12/5). Dessa vez, 284 celulares serão devolvidos aos donos legítimos.

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A recuperação dos aparelhos foi feita por meio de inteligência policial e de equipes de investigação das delegacias. A entrega dos dispositivos móveis começa a partir das 10h, no no auditório do edifício-sede da Delegacia-Geral da PCDF.

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A PCDF possui um serviço em seu site chamado Consulta IMEI que permite ao cidadão informar os 15 dígitos do IMEI do celular e verificar se há restrições registradas no sistema PCDF, como aquelas relacionadas a roubo ou furto. O recurso oferece mais segurança e proteção à pessoa na hora de adquirir um produto. A ferramenta pode ser acessada no link https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/consulta-imei

Além disso, a a polícia recomenda que as pessoas verifiquem a procedência do aparelho e exijam nota fiscal, no momento da compra, e denunciem qualquer atividade suspeita, a fim de combater o crime de receptação de celulares no Distrito Federal. 

A operação Rastreamento Final é realizada no âmbito do DF pelos Departamentos de Polícia Circunscricional (DPC) e de Inteligência, Tecnologia e Gestão da Informação (DGI). 

*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 11/05/2026 17:32 / atualizado em 11/05/2026 17:32
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