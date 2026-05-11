Operação irá devolver 284 celulares roubados aos verdadeiros donos

A recuperação dos celulares, realizada pela PCDF, foi feita por meio de inteligência policial e de equipes de investigação das delegacias - (crédito: Reprodução/PCDF)

Por Beatriz Ocké* — A Polícia Civil (PCDF) inicia mais uma edição da operação Rastreamento Final nesta terça-feira (12/5). Dessa vez, 284 celulares serão devolvidos aos donos legítimos.

A recuperação dos aparelhos foi feita por meio de inteligência policial e de equipes de investigação das delegacias. A entrega dos dispositivos móveis começa a partir das 10h, no no auditório do edifício-sede da Delegacia-Geral da PCDF.

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A PCDF possui um serviço em seu site chamado Consulta IMEI que permite ao cidadão informar os 15 dígitos do IMEI do celular e verificar se há restrições registradas no sistema PCDF, como aquelas relacionadas a roubo ou furto. O recurso oferece mais segurança e proteção à pessoa na hora de adquirir um produto. A ferramenta pode ser acessada no link https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/consulta-imei.

Além disso, a a polícia recomenda que as pessoas verifiquem a procedência do aparelho e exijam nota fiscal, no momento da compra, e denunciem qualquer atividade suspeita, a fim de combater o crime de receptação de celulares no Distrito Federal.

A operação Rastreamento Final é realizada no âmbito do DF pelos Departamentos de Polícia Circunscricional (DPC) e de Inteligência, Tecnologia e Gestão da Informação (DGI).

*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso