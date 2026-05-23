Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (23/5), cinco loterias: os concursos 7031 da Quina; o 3693 da Lotofácil; 357 da +Milionária; o 2395 da Timemania e o 1217 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.



Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-04-06-07-09-10-11-13-14-17-18-20-21-26-25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil



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Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 2,06 milhões, teve os seguintes números sorteados: 01-29-32-33-56.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 29 milhões apresentou o seguinte resultado: 04-10-22-26-32-35-52. O time do coração é o 39 - Floresta (CE).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/timemania

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 43,5 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 07-08-10-23-38-42. Os trevos sorteados foram: 1-2.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

https://loterias.caixa.gov.br/Paginas/mais-milionaria.aspx

Dia de sorte

Com prêmio previsto de R$ 200 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 07-08-10-11-22-24-26. O mês da sorte é 10-outubro.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/diadesorte