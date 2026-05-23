Quem era Gabriel Ganley, fisiculturista que morreu aos 22 anos

Quem era Gabriel Ganley, fisiculturista morto aos 22 anos - (crédito: Reprodução / Instagram)

Morto aos 22 anos, o atleta de fisiculturismo e influenciador fitness, Gabriel Ganley, foi encontrado morto dentro de casa neste sábado (23/5). Conforme informou a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) ao G1, o influencer teve morte súbita.

Apesar de morar em São Paulo, onde cuidava da carreira, Ganley era natural do Rio de Janeiro. Mantinha base sólida de fãs e era considerado uma promessa no ramo. Nas redes sociais, tinha 1,7 milhão de seguidores. No YouTube, somava 400 mil inscritos.

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Fora da musculação, era estudante de educação física da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Era, também, ex-jogador competitivo de cartas Pokémon. Chegou a ser um dos oito melhores colocados na América Latina. Na internet, a carreira foi construída com vídeos de treinos intensos e rotina de forte disciplina, mas gravados de forma simples.

A fama veio após Gabriel se sacramentar como símbolo do fisiculturismo natural. Nas redes sociais, mostrou evidências de que saiu dos 74kg para 100kg de forma natural. Após passar por problemas de saúde, como uma pneumonia, decidiu buscar sucesso na categoria Open no Brasil, a principal do fisiculturismo. As visualizações em peso vieram após impressionar fãs com um físico considerado acima da média. Antes do sucesso na musculação, chegou a praticar boxe, jiu-jitsu e wrestling.

O Correio entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) e aguarda resposta. Em caso de retorno, esta matéria será atualizada.