Mega-Sena de 30 anos: duas apostas dividem prêmio de R$ 336 milhões

A Caixa divulgou os ganhadores do sorteio especial dos 30 anos da Mega-Sena - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Caixa Econômica Federal divulgou os ganhadores do sorteio especial dos 30 anos da Mega-Sena, realizado neste domingo (24/5). Duas apostas vão dividir o prêmio de R$ 336 milhões. As apostas ganhadoras foram realizadas no Rio de Janeiro (simples) e em Fortaleza (bolão). Os dois sortudos levam para casa R$ 168.170.026,83 cada.

Outras 590 apostas tiveram cinco acertos e conquistaram R$ 13.890,02. Além disso, 37.565 acertaram quatro números e vão ganhar R$ 311,65.

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Os números sorteados neste domingo foram: 35 - 33 - 45 - 30 - 47 - 03.