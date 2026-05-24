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'ESTRADA DO MEDO'

Tragédia na BR-251: o que se sabe até o momento sobre a batida

Batida entre ônibus e caminhão deixou oito mortos e dez feridos e bloqueou a via nos dois sentidos em Santa Cruz de Salinas, no Norte de Minas

Destroços dos veículos foram engolidos pelas chamas no segmento em curva da BR-251. Cinco morreram e outros cinco se feriram - (crédito: CBMMG)
Destroços dos veículos foram engolidos pelas chamas no segmento em curva da BR-251. Cinco morreram e outros cinco se feriram - (crédito: CBMMG)

O acidente entre um ônibus de viagem e um caminhão que transportava peças de veículos deixou oito pessoas mortas e outras dez feridas, além de interditar os dois sentidos da rodovia BR-251, na altura do km 236, em Santa Cruz de Salinas, no Norte de Minas, neste domingo (24/5). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as duas pistas da rodovia foram liberadas por volta das 16h. 

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Segundo o tenente Laércio Rodrigues Leite, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, a batida aconteceu por volta das 4h e a corporação foi acionada por volta das 6h. Leite informou ainda que com a batida, os dois veículos se incendiaram, deixando 18 vítimas, sendo 17 ocupantes do ônibus e o motorista do caminhão. Oito pessoas morreram carbonizadas, todas ocupantes do coletivo. 

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Todos os corpos foram identificados pela perícia e encaminhados para o IML de Taiobeiras. Dez vítimas foram conduzidas pelo Samu para unidades hospitalares dos municípios vizinhos. Após a identificação, o Corpo de Bombeiros removeu todos os corpos. 

Finalizado o trabalho da perícia, os veículos foram retirados da pista, que passou por limpeza para ser liberada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o congestionamento no local chegou a cerca de 30 km.  

O ônibus partiu de São Bernardo do Campo sentido Aracaju. Já o caminhão se deslocava de Fortaleza para Piracicaba. 

Informações preliminares indicam que, devido à pista escorregadia, por causa de uma chuva fina, no final de uma descida o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo, que entrou pela contramão, bateu em um barranco e retornou a pista contrária novamente, batendo de frente com a carreta. Na sequência, os dois veículos pegaram fogo.

O motorista e passageiros do coletivo, em pânico, conseguiram escapar por saídas de emergência.

Duas vítimas com ferimentos atendidas pelo Samu relataram que precisaram pular do ônibus para escapar das chamas: um homem de 72 anos, que apresentou escoriações na face e dor na perna esquerda; e uma mulher, de 61, que teve escoriações no rosto, hematomas na região do quadril e dor na perna esquerda.

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Mariana Costa - Estado de Minas

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Mateus Parreiras - Estado de Minas

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Luiz Ribeiro - Estado de Minas

Por Mariana Costa - Estado de Minas, Mateus Parreiras - Estado de Minas e Luiz Ribeiro - Estado de Minas
postado em 24/05/2026 19:41
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