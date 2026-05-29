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AMBIENTE DIGITAL

Tech Summit aborda regulamentação de atividade mirim nas redes

O evento reuniu representantes do governo federal, do mercado e da sociedade civil para discutir os rumos da economia digital. O debate discutiu sobre o Eca Digital e suas regras

A partir de 16 de junho, as plataformas deverão exigir dos produtores de conteúdo a apresentação de alvará para conteúdos habituais protagonizados por crianças e adolescentes com monetização e impulsionamento - (crédito: Designed by Freepik)
A partir de 16 de junho, as plataformas deverão exigir dos produtores de conteúdo a apresentação de alvará para conteúdos habituais protagonizados por crianças e adolescentes com monetização e impulsionamento - (crédito: Designed by Freepik)

O evento Brasília Tech Summit reuniu nesta quinta-feira (28/5) representantes do governo federal, do mercado e da sociedade civil para discutir os rumos da economia digital no Brasil, com temas como marcos regulatórios, inteligência artificial (IA), proteção de dados e direitos, meios de pagamento, novos modelos de negócios, soberania digital e geração de empregos.

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O debate abordou o Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca) Digital (Lei 15.211/2025) e o Decreto nº 12.880/2026, que regulamenta a norma, com destaque para o artigo 34, que trata da regulamentação da atividade artística no ambiente digital.

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A partir de 16 de junho, as plataformas deverão exigir dos produtores de conteúdo a apresentação de alvará para conteúdos habituais protagonizados por crianças e adolescentes com monetização e impulsionamento.

O secretário nacional de Direitos Digitais, Victor de Oliveira Fernandes, ressaltou que a opção regulatória brasileira busca adequar os ambientes digitais à experiência de usuários em desenvolvimento, conforme a faixa etária. Segundo ele, outros países, como a Austrália, decidiram proibir o acesso de crianças e adolescentes às redes sociais, medida ainda em análise na Espanha e na Indonésia.

Liberdade e responsabilidade

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), que esteve presente no evento, abordou a necessidade de equilibrar regulamentação, inovação e segurança jurídica sem impedir o avanço dos mercados digitais. 

Para Motta, havia uma dicotomia entre liberdade e responsabilidade, sobre o risco de regras limitarem a liberdade de expressão. Segundo ele, ambas podem andar juntas e é possível aliar a liberdade econômica, política e de opinião à responsabilização de quem atua nesse meio. 

O debate também abordou os impactos da inteligência artificial na proteção de direitos. De acordo com o Conselho Digital, é fundamental uma regulamentação flexível, capaz de acompanhar a velocidade das transformações tecnológicas e garantir responsabilidade compartilhada entre Estado, empresas e famílias, com papéis claros e responsabilidades proporcionais. 

*Estagiário sob supervisão de Victor Correia

Saiba Mais

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    A partir de 16 de junho, as plataformas deverão exigir dos produtores de conteúdo a apresentação de alvará para conteúdos habituais protagonizados por crianças e adolescentes com monetização e impulsionamento Foto: rawpixel.com / Benjamas
  • Perfis falsos nas redes sociais são um problema cada vez mais comum. Essas contas podem ser usadas para golpes, disseminação de informações falsas ou até roubo de identidade, afetando qualquer pessoa que tenha presença online.
    A partir de 16 de junho, as plataformas deverão exigir dos produtores de conteúdo a apresentação de alvará para conteúdos habituais protagonizados por crianças e adolescentes com monetização e impulsionamento Foto: Freepik
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Caetano Yamamoto*

Estagiário

Estagiário da editoria de Política, Economia e Brasil. Estudante de jornalismo do Ceub. Gosto também de Esportes. Pretendo participar de grandes coberturas, como uma Olimpíada.

Por Caetano Yamamoto*
postado em 29/05/2026 15:15
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