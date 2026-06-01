Ex-namorada de Ganley relata choque ao ver mudança física do atleta

Catarina contou que conheceu Gabriel antes de ele ganhar fama nas redes sociais e disse ter encontrado uma pessoa fisicamente muito diferente - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A ex-namorada do fisiculturista Gabriel Ganley falou sobre as mudanças físicas que percebeu no atleta nos últimos anos. Em entrevista exibida pelo Fantástico no domingo (31/5), Catarina de Moura afirmou que ficou chocada ao reencontrá-lo após um período em que os dois estiveram afastados.

Segundo ela, a transformação aconteceu de forma rápida e chamou atenção logo no primeiro encontro após a retomada do contato. Catarina contou que conheceu Gabriel antes de ele ganhar projeção nacional nas redes sociais e disse ter encontrado uma pessoa fisicamente muito diferente daquela que lembrava.

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“Ele tinha conquistado muitas coisas. Ele estava maior. Então, eu fiquei assim, chocada, muito feliz, claro, mas chocada”, afirmou.

A ex-namorada também relembrou como enxergava Gabriel no início da relação e comparou aquela imagem ao atleta que se tornou conhecido pelo público nos últimos anos.

“Eu estava acostumada com um menino magrinho e com a vozinha de bebezinho e, de repente, ele já era um homem com bigode, barba, grande”, disse.

O relato ocorre em meio à repercussão da morte do influenciador, encontrado sem vida em seu apartamento na Mooca, zona leste de São Paulo, em maio. Aos 22 anos, Gabriel era considerado um dos nomes mais populares da nova geração do fisiculturismo nas redes sociais.

Durante a entrevista, Catarina destacou que, apesar das mudanças na aparência, reconhecia no ex-namorado a mesma personalidade que conheceu antes da fama. Segundo ela, a transformação física não alterou características que considerava marcantes em sua forma de agir.

“Eu achei ele muito diferente, mas com a mesma essência”.

Ela também disse que gostaria que Gabriel fosse lembrado não apenas pela imagem construída nas redes sociais, mas pela determinação com que perseguia seus objetivos.

A história do influenciador ganhou atenção nacional após a divulgação de um laudo preliminar que apontou cardiomiopatia hipertrófica como causa da morte. A condição provoca o espessamento do músculo cardíaco e pode aumentar o risco de arritmias e episódios de morte súbita.

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O caso também movimentou o debate sobre o uso de anabolizantes no fisiculturismo. Ao longo da trajetória nas redes sociais, Gabriel compartilhou conteúdos sobre treinos, alimentação e preparação física. Em diferentes momentos, também abordou publicamente o uso de substâncias voltadas para o ganho de massa muscular.

A investigação segue em andamento e ainda aguarda a conclusão dos exames toxicológicos. Até o momento, as autoridades não divulgaram o resultado definitivo dos laudos complementares que devem ajudar a esclarecer melhor as circunstâncias da morte do atleta.

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe