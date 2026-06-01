Recorde mundial de troca de figurinhas é batido em São Paulo

Participantes no evento "Mega Troca de Figurinhas iFood"; no Parque Ibirapuera, onde a empresa quebrou o recorde mundial de troca simultânea de figurinhas - (crédito: Divulgação)

O iFood, empresa brasileira de tecnologia, foi reconhecido pelo Guinness World Records ao realizar a maior troca de figurinhas do mundo. O feito ocorreu neste sábado (30), no Parque Ibirapuera, durante o evento Mega Troca de Figurinhas iFood.

A marca registrou a presença de 2.577 pessoas trocando figurinhas simultaneamente. Com isso, a empresa superou o próprio recorde, conquistado em 2022, quando reuniu 1.447 participantes na mesma ação.

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Para a auditoria do recorde, um espaço foi reservado para a troca. Os participantes precisavam se identificar com nome e CPF, e a entrada na área era permitida apenas uma vez. Uma juíza credenciada do Guinness acompanhou as 10 horas de programação para validar o processo.

Certificado de recorde mundial batido entregue pelo Guiness Book (foto: Divulgação)

Entre as regras, todas as pessoas que entraram no espaço precisavam realizar ao menos uma troca, que era identificada quando um participante estendia os braços com as figurinhas.

“O ato de colecionar e trocar figurinhas faz parte da memória afetiva dos brasileiros e o nosso objetivo como marca é transformar esse momento em uma experiência coletiva”, afirma Ana Gabriela Lopes, CMO do iFood.

A "Mega Troca de Figurinhas iFood" faz parte da campanha “iFood. É do Brasil. É tudo pra mim”. O evento teve arena oficial de trocas, espaço dos Canarinhos iFood, máquinas de garra com brindes, food trucks e cobertura da "CazéTV".

Marcas parceiras como Melitta, Coca-Cola, McDonald's, Red Bull, Shopper, Lay's, M&M's e Sensodyne promoveram experiências por meio do iFood Ads. A ação também reforça a parceria entre o iFood e a Panini, com resultados de vendas da coleção oficial no app em 2026.

Sustentabilidade e ação social

O evento também contou com uma frente de sustentabilidade para incentivar o descarte consciente dos liners, os papéis do verso das figurinhas. Esse material contém silicone e não pode ser reciclado em cooperativas tradicionais.

Três pontos de coleta foram espalhados pelo parque para o descarte correto do material, que será destinado à Polpel Fibras, empresa especializada na reciclagem do resíduo. Quando descartados incorretamente, os liners podem levar mais de 100 anos para se decompor.

Houve ainda um espaço para doação de figurinhas em parceria com o projeto "Figurinha para Todos", que arrecada figurinhas e álbuns para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.